Başkent'te 36 asker ile 1 mahrem imama gözaltı
|26 Kasım 2019 10:15
|Yazdır
Ankara merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve 1 mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2'si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4'ünün daha önce ihraç edildiği, 32'sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.
Bu askerlerle irtibatlı olduğu 1 mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kocaeli'de PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
26 Kasım 2019 12:26
|Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı
26 Kasım 2019 11:17
|Denizci albay 'ankesör'den görüşmelerini itiraf etti
26 Kasım 2019 11:09
|İstanbul'da 'TSK yapılanması' operasyonu: 54 şüpheliye gözaltı
26 Kasım 2019 10:17
|Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
26 Kasım 2019 10:06
|Çanakkale'de 21 askeri personele FETÖ gözaltısı
26 Kasım 2019 09:19
|Konya'da mahrem imam operasyonu: 50 gözaltı
26 Kasım 2019 09:17
|İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
26 Kasım 2019 09:02
|Aynı yerde öldürüldüler
26 Kasım 2019 08:36
|Patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi
25 Kasım 2019 22:43