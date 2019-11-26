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Abdullah Gül'ü bakın hangi parti teklif etmiş!

Türkiye Beştepe iddiasını konuşurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Gül'ün aday olmasını meğer Kılıçdaroğlu istememiş. HDP teklif etmiş!
 26 Kasım 2019 10:15
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Abdullah Gül'ü bakın hangi parti teklif etmiş!

Danimarka'da "Sesimiz Meclis'e Ulaşsın" söyleşisine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, seçim döneminde muhalefetin adayı olarak ismi zikredilen Abdullah Gül için şoke eden bir iddiada bulundu.

CHP'lilerin davetlisi olarak Danimarka'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aarhus şehrinde gerçekleştirilen Erenler Derneği ve CHP Danimarkalılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği "Sesimiz Meclis'e Ulaşsın" söyleşisine katıldı.

Abdullah Gül CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adayı değil

Söyleşide konuşma yapan Ağbaba'ya, "Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül CHP'nin adayı mıydı?" sorusu yöneltildi. Ağbaba bu soruya "Abdullah Gül'ün CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adayı olmadığı, Gül önerisinin kendilerine HDP'den geldiği" yönünde cevap verdiği iddia edildi.

Muhalefet cephesinde bir mutabakat sağlanamadı

Abdullah Gül'ün adı Nisan ayında yaşanan tartışmalarla gündeme gelmiş, Gül'ün konuyla ilgili "Muhalefet cephesinde bir mutabakat sağlanamadığı için adaylığının söz konusu olmadığı" yönünde açıklama yapmasıyla kapanmıştı.Fakat son aylarda gündeme gelen yeni parti tartışmalarında da Abdullah Gül anılmış, Ali Babacan cephesinde olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.
Memurlar.Net
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