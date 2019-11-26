İstanbul'da 'TSK yapılanması' operasyonu: 54 şüpheliye gözaltı
|26 Kasım 2019 10:17
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf asker ve örgütün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ'nün, TSK yapılanmasında iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, savcılık 2'si sivil imam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltı talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 17 ilde başlattığı operasyonda, şu ana kadar 28 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 2'sinin emekli albay, 1'inin muvazzaf yarbay, 2'sinin meslekten ihraç binbaşı, 9'unun üsteğmen (5 muvazzaf, 4 ihraç), 4'ünün meslekten ihraç teğmen, 30'unun astsubay (25 muvazzaf, 3 ihraç, 2 emekli), 4'ünün meslekten ihraç askeri öğrenci olduğu belirtildi.
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 31 muvazzaf asker bulunuyor. 17 şüpheli ise daha önce çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edilmişti.
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