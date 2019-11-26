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Sahte kazalar ile sigorta dolandırcılığı: 40 gözaltı

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı
 26 Kasım 2019 10:19
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Sahte kazalar ile sigorta dolandırcılığı: 40 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yabancı plakalı lüks araçlar ile sahte kaza raporları düzenlendiği ve bu şekilde uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir yıl süren teknik çalışma sonrası, sigorta gözetim merkezinden alınan kaza tespit raporları ve ödeme evrakları ile diğer belgelerin elde edilmesinin ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

Önceden kimlik ve adres bilgileri tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 40'ı Ankara merkezli 9 ilde sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte kaza raporları, kaşeler, faturalar, çok sayıda belge ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Aralarında sigorta eksperleri, banka çalışanları, tamirhane sahipleri ile gerçek araç sahiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, Türkiye genelinde yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi gösterdiği belirlendi.

Çete üyelerinin kaza sonrası inandırıcı olması için kolluk kuvvetlerinin isimlerini kullanarak, "Sahte maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı" düzenledikleri ve gerçekte var olmayan tamirhanelerde onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden "kaza hasar bedeli" adı altında para alıp haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin eksperler tarafından olumsuz verilen kaza raporları için birlikte hareket ettikleri, eksperlere tekrar rapor tutturarak Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurdukları ve sigorta şirketlerinden icra yolu ile kaza hasar bedeli aldıkları öğrenildi.

Suç örgütünün bu faaliyetler sonucunda sigorta şirketlerini 3 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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