Müfettiş atamaları Cumhurbaşkanlığı onayından çıkarılmalı

3 yıllık yeterlik sonrasında, müfettiş olmaya hak kazananların, müfettiş kadrosuna atanabilmesi için, ilgili bakanlığın teklif etmesi, Cumhurbaşkanlığının onayı gerekmektedir.

Bu zorunluluk, 3 nolu Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinden kaynaklanmaktadır. 2. maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir:

"(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır . Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir."

Adalet, mülkiye, vergi ve iş müfettişleri dahil Bakanlık Müfettişleri 3 nolu CBK'ya ekli II sayılı cetvelde sayılmıştır.

Ancak uygulamada, bir çok iş Cumhurbaşkanlığına bırakıldığı için, yüzlerce atama kararnamesi Cumhurbaşkanlığında beklemektedir. Oysaki Cumhurbaşkanlığının buradaki rolü sadece usule ilişkindir. Uygulamada bu usule dair süreç geciktiği için, davalar açılmakta, kamu maliyesi çok sayıda tazminat davasına muhatap olmaktadır.

Sorunun çözümü için, Cumhurbaşkanlığının, rutin bir onay işleminden ibaret olan usule dair bu süreçten çıkarılması, Cumhurbaşkanlığının gereksiz bürokratik işlemlere boğulmaktan kurtarılması, müfettiş atamalarının sadece Bakanlık onayına tabi kılınması gerekmektedir.