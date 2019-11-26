1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
 26 Kasım 2019 10:16
Yazdır
Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede
26 Kasım 2019 12:22		 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı
26 Kasım 2019 11:45
Başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı
26 Kasım 2019 11:27		 Sahte kazalar ile sigorta dolandırcılığı: 40 gözaltı
26 Kasım 2019 10:19
Yasak aşkta katliamla bitti
26 Kasım 2019 08:56		 Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
26 Kasım 2019 08:51
Caprice Gold mağdurları Jet Fadıl'ın geldiğini duyunca akın etti
26 Kasım 2019 08:48		 Sınırlara optik göz
26 Kasım 2019 07:31
Arkadaşının yerine sınavıa girdi, gözaltına alındı
25 Kasım 2019 23:23		 Okul önündeki yaya geçidinde öğrenciye otomobil çarptı
25 Kasım 2019 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:22 - Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede12:16 - 'Partimizin kuruluşundan beri görev alanlar başımızın üstünde yeri var'12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Ressam milletvekilinden 'TOKİ, sanat galerisi yapsın' çağrısı12:02 - Sığınmacılar konusunda medya dilini düzeltmeli11:45 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı11:45 - AFAD, Arnavutluk'a gidiyor11:44 - AYM'den 'elektronik tebligata' ilişkin karar11:43 - Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu11:41 - Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
11:41 - Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor11:27 - Başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı11:22 - İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak11:18 - TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı11:17 - Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı11:16 - Gram altın 269 lira seviyelerinde11:15 - Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı11:12 - Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
ekrem imamoğlu 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 2
concorde yanılımı 3
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
islam slimani 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam