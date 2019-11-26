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Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Kasım 2019 10:16
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Konya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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