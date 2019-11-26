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Genelkurmay, 8 aydır mülakat tarihlerini açıklamadı

Genelkurmay Başkanlığı'nın 51 kişilik uzman personel alımına başvuran adaylar 8 aydır bekliyor. Üstelik mülakat dahi henüz yapılmış değil.
 26 Kasım 2019 16:00
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Genelkurmay, 8 aydır mülakat tarihlerini açıklamadı

Genelkurmay Başkanlığı, 51 uzman personel almak için ilana çıkmıştı.

Genelkurmay, ilanın yayınlanmasının ardından 27 Şubat ila 29 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruları almıştı.

24 Mayıs 2019'da adayların cep telefonlarına sonuçlar gönderildi. Mülakatların da Haziran ayı içinde olacağı bildirildi.

MÜLAKAT TARİHİ İPTAL EDİLDİ, ADAYLAR 8 AYDIR BEKLİYOR

31 Mayıs'da Genelkurmay'dan atılan başka bir bilgilendirme mesajında mülakatların iptal edildiği, ileri bir tarihte yapılacağı söylendi.

İlanın yayınlanmasının üstünden 8 ayı aşkın bir süre geçti. Bu kadar süre geçmesine rağmen mülakat tarihi dahi henüz belli değil.

İlana başvuru yapan adaylar, sürecin bir an önce tamamlanmasını ve atamaların yapılmasını bekliyor
Memurlar.Net - Özel

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