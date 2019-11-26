Medipol Başakşehir'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Ocakta imzayı atıyor...

A spor da yer alan habere göre;

Ocak ayında sarı-lacivertli takımdaki kiralık sözleşmesi sona erecek Victor Moses ile yeni bir görüşme yapmayacak olan Fenerbahçeli kurmaylar o bölgeye gündem yaratacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Başakşehir'in yıldızının transferi için zemin hazırlanmış durumda. Öyle ki, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile ilgili sözleri olay olurken sarı-lacivertli takımın transferi bitireceği ücret de belli oldu.

İşte ses getirecek transferin detayları, yıldız oyuncunun o sözleri ve transferin Fenerbahçe'ye maliyeti...

Fenerbahçe'nin sezon başında olduğu gibi, ara transfer dönemi öncesinde de gündeminde olan Edin Visca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Boşnak futbolcu ile ilgilenmiş ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti..Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası Edin Visca'nın transferi ciddiye bindi!.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Visca'nın ocak ayında imzaya çok yakın olduğu öğrenildi...

Yanal'ın da olumlu rapor verdiği Visca'nın ocak ayında imzası için geri sayıma geçildi.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun da istekli olduğu dönemde 4 milyon euro bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor...