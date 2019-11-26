1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol

Cumhurbaşkanlığı SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik: Amacımız, eğer Türkiye'de bir mühendislik kabiliyeti, bir yerli ürün varsa önce onları değerlendirmek"- "Kamuda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Bu alanda özellikle Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerimize öncelik vereceğiz
 26 Kasım 2019 11:10
Yazdır
Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol

- Siber tehditlere karşı güvenlik kalkanını güçlendirme çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla kullanacağı ürünleri, azami ölçüde Siber Güvenlik Kümelenmesi şirketlerinin ürettiği yerli ve milli çözümlerden karşılamayı planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik, AA muhabirine, "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi"nin kurum himayesinde yürütülen sektörel kapasite oluşturma projesi olduğunu söyledi.

SSB olarak siber güvenlik alanında izledikleri stratejiye işaret eden Özçelik, şu bilgileri verdi:

"Kamuda kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Bu alanda özellikle Siber Güvenlik Kümelenmesi üyelerimize öncelik vereceğiz. Tabii bu kimseyi dışarıda bıraktığımız anlamına gelmiyor. Zaten kümelenme herkese açık. Amacımız, eğer Türkiye'de bir mühendislik kabiliyeti, bir yerli ürün varsa önce onları değerlendirmek. Eğer ihtiyacımızı buradan karşılayamıyorsak o zaman alternatif küresel kaynakları değerlendireceğiz."

- "Kümelenme uluslararasında daha çok boy gösterecek"

Özçelik, bu yıl kümelenmenin uluslararası fuarlarda boy gösterdiğini belirterek, "Kümelenmemiz bu yıl ilk defa Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) yer aldı. Fuarda çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza attık. Gönlümüzden geçen IDEF'in bir kısmının artık siber güvenlik alanında olması. Bir sonraki fuarla ilgili planlarımız arasında bu da yer alıyor." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen fuarlara da katıldıklarını ifade eden Özçelik, bu etkinliklerin gelecek yıl daha fazla olacağını ve kümelenmenin uluslararası alanda daha çok boy göstereceğini bildirdi.

Özçelik, Siber Güvenlik Kümelenmesindeki üyelere gelecek yıl uluslararası etkinliklere daha fazla katılabilmeleri için maddi teşvik sağlanacağını vurgulayarak, "Firmalarımıza, faaliyet gösterdikleri alanlarındaki etkinliklere katılmaları için yüzde 100'e kadar maddi destekler sağlayacağız. Tabii onlar yalnız gitmeyecek, etkinliklerin büyüklüğüne göre kümelenmemiz de oralarda temsil edilecek." diye konuştu.

- "Siber ürünler etiketlenecek"

Özçelik, kümelenme olarak test ve sertifikasyon çalışmalarına da büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "SSB ve Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak ortak bir çalışma yürütüyoruz. SSB'nin yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin de hissedarı olduğu TRTEST isimli bir şirketimiz var. Bu şirket tarafsız bir otorite olarak siber güvenlik ürünlerimizi de test edecek." ifadelerini kullandı.

Bu projeyle bir etiketleme çalışması yapılacağını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"İyi olan ürünlerimize etiket basacağız. Bu tabii ki yetersiz ve bazı fonksiyonları sağlamayan ürünlerimizin elenecek olduğu anlamına gelmiyor, onların da geliştirilebilir yanlarını kendilerine göstererek, ürünlerinde yer alan sıkıntıları gidermeleri sağlayacağız. Uluslararası standartlar küresel firmaların önünü açarken yerli firmalar için ciddi bir bariyer oluşturuyor. Biz bu standartları katı bir şekilde uygulamak istemiyoruz. Fonksiyonel ve çeşitlilik anlamında uluslararası standartlardan ödün vermeden, ulusal standartlarımızı oluşturacağız. Aksi halde yerli ve milli firmalarımıza bir dezavantaj sağlamış oluruz."

- "Uluslararası iş birliği çalışmaları"

Mustafa Özçelik, kümelenmenin insan kaynağı açısından da her türlü uluslararası iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Öğrencilere staj imkanı sağladıklarını hatırlatan Özçelik, kümelenmenin yürüttüğü çalışmalarla rüşdünü ispatladığını dile getirdi.

Özçelik, gelecek döneme yönelik uluslararası iş birliği fırsatlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Pakistan'dan bu kümelenme çatısı gibi bir çatının oluşturulması talebi geldi. Bu Siber Güvenlik Kümelenmesinin küresel alanda da rüşdünü ispatladığını gösteriyor. Biz Asya-Pasifik ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerle ciddi bir iş birliği potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliklerinin, yalnız ürün bazında değil, insan kaynağının geliştirilmesinden çeşitli eğitimlerin yapılmasına kadar sürdürülmesini arzu ediyoruz."

Siber Güvenlik Kümelenmesinin SSB çatısı altında olsa da bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunun en üst seviyede tutulduğunu vurgulayan Özçelik, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi teşkil edildi. Gerek bu ofisimiz gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerekse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz her konuda bize destek oluyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
26 Kasım 2019 11:41		 Karayollarında durum
26 Kasım 2019 09:58
Çarkların dönüşü hızlanıyor
26 Kasım 2019 09:03		 Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
25 Kasım 2019 21:48
Afganistan'da Türk dizileri izlenme rekoru kırıyor
25 Kasım 2019 20:33		 Klasik bankacılık sistemleri zaman kaybına neden oluyor
25 Kasım 2019 19:12
Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
25 Kasım 2019 11:55		 Sınai mülkiyet ve patent seferberliği
25 Kasım 2019 11:14
Karayollarında durum
25 Kasım 2019 09:20		 Sera A.Ş. ile gıda fiyatlarındaki spekülasyonlar sona erecek
25 Kasım 2019 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:22 - Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede12:16 - 'Partimizin kuruluşundan beri görev alanlar başımızın üstünde yeri var'12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Ressam milletvekilinden 'TOKİ, sanat galerisi yapsın' çağrısı12:02 - Sığınmacılar konusunda medya dilini düzeltmeli11:45 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı11:45 - AFAD, Arnavutluk'a gidiyor11:44 - AYM'den 'elektronik tebligata' ilişkin karar11:43 - Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu11:41 - Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
11:41 - Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor11:27 - Başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı11:22 - İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak11:18 - TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı11:17 - Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı11:16 - Gram altın 269 lira seviyelerinde11:15 - Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı11:12 - Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekrem imamoğlu 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
asgari ücret tespit komisyonu 2
hereke halısı 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam