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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Gram altın 268,6 lira, çeyrek altın 438 lira ve Cumhuriyet altını 1.791 liradan işlem görüyor
 26 Kasım 2019 11:16
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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 268,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın hemen altında 268,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 268,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını da 1.791 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.455,2 dolarla önceki kapanış seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde iki taraftan gelen iyimser sinyallerin, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere veri gündemi ve ABD Merkez Bankası Üyesi Lael Brainard'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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