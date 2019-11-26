1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı
 26 Kasım 2019 11:22
Yazdır
İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı bütçeleri ile Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı bütçesi Komisyonda
25 Kasım 2019 11:29		 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesi Komisyonda
22 Kasım 2019 10:40
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler komisyonda
21 Kasım 2019 13:15		 Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Komisyonda
21 Kasım 2019 10:32
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
19 Kasım 2019 13:30		 Dışişleri ile Avrupa Birliği Bakanlıklarının bütçeleri Komisyonda
18 Kasım 2019 11:40
'Cezaevlerinde işkence, kaba şiddet, bir insan hakkı ihlali yok'
15 Kasım 2019 17:27		 YÖK Başkanı burs verilen öğrenci sayısını açıkladı
15 Kasım 2019 12:23
Bakan Ersoy'dan muhalefete Fettah Tamince cevabı
15 Kasım 2019 12:06		 Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi komisyonda
14 Kasım 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:22 - Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede12:16 - 'Partimizin kuruluşundan beri görev alanlar başımızın üstünde yeri var'12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Ressam milletvekilinden 'TOKİ, sanat galerisi yapsın' çağrısı12:02 - Sığınmacılar konusunda medya dilini düzeltmeli11:45 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı11:45 - AFAD, Arnavutluk'a gidiyor11:44 - AYM'den 'elektronik tebligata' ilişkin karar11:43 - Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu11:41 - Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
11:41 - Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor11:27 - Başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı11:22 - İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak11:18 - TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı11:17 - Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı11:16 - Gram altın 269 lira seviyelerinde11:15 - Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı11:12 - Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 2
concorde yanılımı 3
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
Yaşar büyükanıt 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
nikola kalinic 1
şu an çalan şarkı 1
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam