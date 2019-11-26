Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti

- Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, ilk kez bu yıl hayata geçirilen ara tatil uygulaması ile termal tesislerdeki doluluk oranının yüzde 40'lardan yüzde 70'lerin üzerine çıktığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl hayata geçirdiği ara tatil uygulaması, termal tesislere ve sağlık turizmine olan ilgiyi artırdı.

TESTUD Başkanı Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmi 12 aya yaymak, termal ve sağlık turizminin gelişmesi için reklam ve tanıtım faaliyetleri yaptıklarını, ara tatil uygulamasının da çalışmalarına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Geçen yıllarda 15 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında gurbetçi vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin, termal tesis taleplerinin ve ön rezervasyonlarının kasım ayından itibaren düşüşe geçtiğini aktaran Yılık, şu bilgileri paylaştı:

"Ara tatil Türkiye çapında termal tesislerin doluluk oranının artmasına vesile oldu. Geçen yıl bu dönemde ülke genelinde termal tesislerdeki doluluk oranı yüzde 40'lardayken, bu sene doluluk oranı yüzde 70'lere yükseldi. Bursa, Yalova, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'daki tesisler başta olmak üzere ülke genelindeki termal tesisler yüzde 70'in üzerinde doldu. Örneğin İzmir'de kasım ayında termal tesisler kapanırken, ara tatilde yüzde 30'un üzerinde doluluk oldu. Bu gelişmeler termal turizm ve sağlık turizmi adına sevindirici."

- Ara tatil termal tesisleri olumlu etkileyecek

Yavuz Yılık, derneğin yurt dışında yaptığı tanıtımlarla termal ve kaplıca turizmi ile tesislerin sunduğu alternatif tedavi yöntemlerini tanıttığını dile getirdi.

Türkiye'deki nitelikli termal otellerin istedikleri doluluk oranlarına ulaşamadığını ifade eden Yılık, dernek üyesi termal oteller ve konaklamalı fizik tedavi merkezlerinin yurt dışında kendilerini tanıtmalarına öncü olduklarını, Türkiye'deki sağlık turizminin termal turizm branşında hızla gelişmesi için katkıda bulunduğunu söyledi.

Yılık, amaçlarının Türkiye'nin termal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması ve ülkenin termal ve sağlık turizminde hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ara tatil uygulamasının termal turizmini bundan sonra da olumlu yönde etkileyeceğine olan beklentisini dile getiren Yılık, şunları kaydetti:

"Ara tatil, önümüzdeki yıllarda da sezonu 12 aya yaymak hedefindeki Türk turizminin gelişmesine yardımcı olurken, termal otellerin daha rahat ön rezervasyonlar almasını sağlayacaktır. Dolayısıyla istihdamın da mevsimsel değil, kalıcı hala gelmesine vesile olacak."