1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor

Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde nüfusun yüzde 10'unu 82 ülkeden yerleşik yabancı oluşturuyor
 26 Kasım 2019 11:41
Yazdır
Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor

- Antalya'nın 312 bin yerli nüfusa sahip Alanya ilçesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre, 82 milletten yaklaşık 31 bin 500 yabancı yaşıyor.

Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.

Kentte ADNKS verilerine göre yaşayan 312 bin kişinin yaklaşık 31 bin 500'ünü farklı ülkelerden gelerek Alanya'ya yerleşen yabancılar oluşturuyor.

Alanya'da yabancı sayısındaki artış da belediye hizmetlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu anlamda belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi kentteki yabancı uyrukluların talep ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Rus, Alman, Polonya ve İskandinav ülkelerinin ağırlıklı yer aldığı 25 üyeli mecliste dile getirilen sorunlar ise Alanya Belediyesince çözüme kavuşturuluyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden Alanya'nın insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir şehir olarak öne çıktığını söyledi.

- "Yabancılar halkla iç içe oldu"

Kentin, Osmanlı'da liman şehri, Selçuklu döneminde başkent, Cumhuriyet tarihinde ise Türkiye'nin turizme açılan penceresi olduğunu ifade eden Yücel, "Burası dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin yaşadığı bir şehir. Bugün itibariyle 82 milletten 31 bin 500'e yaklaşan yabancının ikamet ettiğini biliyoruz. Bu ilçedeki yaşamdan son derece mutlu ve halkla iç içe olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yücel, belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisinin de 15 yıldır ilçedeki yerleşik yabancıların sorunlarını çözmek, ülkelerindeki kültürlerini yaşatmalarını sağlamak ve yerli halkla bütünleşmelerini sağlamak için çalışma yaptığını dile getirdi.

Meclisin ayda en az bir kez toplandığını bildiren Yücel, yerel yönetim olarak kentteki yabancılara her konuda destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Onları yabancı olarak görmediklerini kaydeden Yücel, "Yeni Alanyalı" olarak nitelediği yabancı yerleşiklerin Alanya'nın nimetlerinden, sosyal yaşantısından, kültüründen, yararlanmaları için her türlü imkanı seferber ettiklerini vurguladı.

- Yabancı yerleşikler Alanya nüfusunun yüzde 10'u

Ülkeye, halka ve onlara hizmet etmenin en büyük gayeleri olduğunu anlatan Yücel, "Bugün ilçemizde yaşayan Yeni Alanyalıların sayısı Alanya nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor ve gün geçtikçe artıyor. Yazın 800 bin - bir milyona yaklaşan nüfusumuzla ilçemiz birçok ilden de büyük." diye konuştu.

- Abdullah Karaoğlu: "Alanya örnek bir şehir."

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise Alanya'nın denizi, kültürü, coğrafyası ve kentte yerleşik olan yabancı uyruklular ile Türkiye'deki diğer şehirlerden farklı olduğuna işaret etti.

Alanya'da yaşayan yabancıların, kentin yerli halkıyla birlikte huzur içinde yaşadıklarını dile getiren Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Alanya örnek bir şehir. Demokrasisi, entegresi, paylaşımıyla güven içinde yaşanılacak bir şehir ve dünyaya örnek bir model. Bu anlamda onlara daha iyi hizmet için yabancılar meclisini kurduk. Yabancılar için ücretsiz mezarlık tahsis edildi. İlk mezarlık 300 civarındaydı ve o doldu. Şimdi 2 bin metrekarelik yer daha belirlendi. Çünkü insanlar öldükten sonra da burada kalmak istiyorlar ve bu da hakları. Ayrıca hazırladığımız Noel pazarıyla hem yabancılar için sosyal aktive hem de engelliler için yardım amaçlı gelir elde ediyoruz."

Alanya'da yabancı şirketlerin ve çalışanların da olduğunu aktaran Karaoğlu, ilçede sadece emekli grubu yabancıların olmadığını belirtti.

- "Evim burası"

İlçede 11 yıldır yaşayan Polonya vatandaşı Anna Maria Bielecka, 2004 yılında ailecek tatile geldiklerinde Alanya ve Türkiye'den hayran kalarak ayrıldıklarını dile getirdi.

Daha sonra burada yaşamaya karar verdiğini anlatan Bielecka, "2007 yılında eğitim alıp rehber oldum ve Türkiye'de rehberlik yapmaya başladım. Üniversiteden mezun olunca da Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesinde okutman olarak çalışmaya başladım." diye konuştu.

Uluslararası bir kent olarak tanımladığı Alanya'da kendisini yabancı hissetmediğini dile getiren Bielecka, "Evim, ailem ve arkadaşlarım burada. Zorlandığım hiç bir konu yok. Tam tersi kendi kültürümüzü, dinimizi burada yaşayabiliyoruz. Ben kendimi Alanya'nın dışında hiç bir yerde de görmüyorum. Evim burası. Hem kent hem de iş yeri olarak burada kalmayı istiyorum. Elbette Alanya'da beni isterse hiç bir yere gitmeyi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu
26 Kasım 2019 11:43		 Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
26 Kasım 2019 07:58
Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Kasım 2019 07:55		 Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
25 Kasım 2019 22:38
Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine
25 Kasım 2019 22:23		 Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
25 Kasım 2019 22:18
Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor
25 Kasım 2019 21:18		 Kadın girişimci devlet desteğiyle mantar tesisi kurdu
25 Kasım 2019 20:38
MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk
25 Kasım 2019 20:28		 Üniversiteli Özcan, tedavi gördüğü hastanede öldü
25 Kasım 2019 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:22 - Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede12:16 - 'Partimizin kuruluşundan beri görev alanlar başımızın üstünde yeri var'12:06 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Ressam milletvekilinden 'TOKİ, sanat galerisi yapsın' çağrısı12:02 - Sığınmacılar konusunda medya dilini düzeltmeli11:45 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı11:45 - AFAD, Arnavutluk'a gidiyor11:44 - AYM'den 'elektronik tebligata' ilişkin karar11:43 - Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu11:41 - Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
11:41 - Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor11:27 - Başörtülü kızlara yapılan saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı11:22 - İlk milli hızlı tren 2023'te raylarda olacak11:18 - TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı11:17 - Terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer alan 20 kişi yakalandı11:16 - Gram altın 269 lira seviyelerinde11:15 - Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı11:12 - Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücret tespit komisyonu 2
concorde yanılımı 3
Yaşar büyükanıt 1
nikola kalinic 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 2
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam