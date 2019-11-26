Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|26 Kasım 2019 12:06
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 269 lira seviyelerinde
26 Kasım 2019 11:16
|Borsa, güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:14
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:12
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Kasım 2019 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Kasım 2019 17:08
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
25 Kasım 2019 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Kasım 2019 12:58
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Kasım 2019 12:05
|Gram altın 268 lira seviyelerinde
25 Kasım 2019 11:10