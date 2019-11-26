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Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi- İlk kez mahkemeye katılan mağdur Berfin Özek:- "Yaşadığım şeyler kolay değildi"
 26 Kasım 2019 12:22
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Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Berfin Özek ilk kez katılırken, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri salonda hazır bulundu.

Sanık Ozan Ç'nin tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme çıkışında gözyaşlarına hakim olamayan mağdur Berfin Özek, kadına yönelik şiddetin son bulmasını isteyerek, "Yaşadığım şeyler kolay değildi." dedi.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Özek'in avukatı Mehtap Sert ise eksik hususlarla ilgili beklentilerinin olduğunu söyledi.

Gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun netleştiğini ifade eden Sert, "Mütalaa kasten yaralama suçundan istendi. Bu durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla diye başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası." diye konuştu.

- Olay

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından üstlenilmişti.
Anadolu Ajansı
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