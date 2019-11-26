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Eşini baltayla öldüren cani teslim oldu

İzmir'de Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu.
 26 Kasım 2019 12:25
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Eşini baltayla öldüren cani teslim oldu

İzmir'de Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu.

İddiaya göre, Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta oturan Y.P, eşi Sevgi P'yi (48) baltayla öldürdü.

Y.P. polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.P'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de Sevgi P'nin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayı öğrenen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek bilgi aldı.

Anadolu Ajansı
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