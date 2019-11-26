'Çılgın Projenin' ÇED raporuna son şekli verilecek
|26 Kasım 2019 12:35
|Yazdır
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla 28 Kasım'da toplantı yapılacak.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi'nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan, kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen ve mühendislik açısından tüm teknik çalışmaların tamamlandığı Kanal İstanbul'un ÇED raporuna son şekli verilecek. Bu kapsamda, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonundaki kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla 28 Kasım'da 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı düzenlenecek.
Projeyle ilgili komisyon üyesi olarak görevlendirilenlerin katılımıyla rapor hakkında kurum/kuruluşların görüş ve düşünceleri alınacak. Ardından Kanal İstanbul'un ÇED raporunun nihai şekline ilişkin kısa süre içerisinde karar verilecek. Böylece projenin ÇED süreci de tamamlanmış olacak.
- Proje 45 kilometre uzunluğunda
Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.
Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.
Kanal İstanbul'dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak planlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ara tatil termal tesislere yaradı, doluluk oranı yüzde yetmişi geçti
26 Kasım 2019 11:41
|Kamuda siber güvenlikte 'Siber Kümelenme'ye stratejik rol
26 Kasım 2019 11:10
|Karayollarında durum
26 Kasım 2019 09:58
|Çarkların dönüşü hızlanıyor
26 Kasım 2019 09:03
|Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
25 Kasım 2019 21:48
|Afganistan'da Türk dizileri izlenme rekoru kırıyor
25 Kasım 2019 20:33
|Klasik bankacılık sistemleri zaman kaybına neden oluyor
25 Kasım 2019 19:12
|Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
25 Kasım 2019 11:55
|Sınai mülkiyet ve patent seferberliği
25 Kasım 2019 11:14
|Karayollarında durum
25 Kasım 2019 09:20