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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu
 26 Kasım 2019 12:41
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,90 269,10 269,50 269,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.772,00 1.793,00 1.776,00 1.797,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.732,00 1.752,00 1.736,00 1.756,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 868,00 878,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 434,00 439,00
Anadolu Ajansı
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