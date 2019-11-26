Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.797,00 lira oldu
|26 Kasım 2019 12:41
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|268,90
|269,10
|269,50
|269,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.772,00
|1.793,00
|1.776,00
|1.797,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|245,00
|249,00
|246,00
|250,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.732,00
|1.752,00
|1.736,00
|1.756,00
|Yarım Ziynet
|866,00
|876,00
|868,00
|878,00
|Çeyrek Ziynet
|433,00
|438,00
|434,00
|439,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
26 Kasım 2019 13:14
|Gün ortası döviz fiyatları
26 Kasım 2019 12:06
|Gram altın 269 lira seviyelerinde
26 Kasım 2019 11:16
|Borsa, güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:14
|Dolar güne yükselişle başladı
26 Kasım 2019 10:12
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Kasım 2019 18:18
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Kasım 2019 17:34
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Kasım 2019 17:08
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
25 Kasım 2019 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Kasım 2019 12:58