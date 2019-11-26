Eskişehir'de birisi ihraç öğretim görevlisi iki kişiye FETÖ gözaltısı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
|26 Kasım 2019 12:52
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan C.S. ile ihraç öğretim görevlisi ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı G.S'yi kent merkezindeki saklandıklarında hücre evinde yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.
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