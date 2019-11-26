1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birleştirilmiş sınıfta zorlu ilkokul eğitimi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler Mehmet Doğru ve Özal İnci, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnci, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim gören ilkokul öğrencilerinin zorluk çektiğini söyledi
 26 Kasım 2019 13:04
Yazdır
Birleştirilmiş sınıfta zorlu ilkokul eğitimi

Seçme köyünde bulunan Saliha İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Mehmet Doğru ile Özal İnci, zor şartlarda okuyan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İlkokulun öğrencileri, birleştirilmiş 2 sınıfta eğitim görüyor. 1'inci ve 2'nci sınıflar bir sınıfta, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar ise diğer sınıfta bir arada ders işliyor. Meslekte 9'uncu yılına girdiğini belirten Mehmet Doğru, "Bizim okulumuz ilçeye 50 kilometre uzaklıkta. Burada bakkal yok, market yok. Okulumuzda 27 öğrenci var. Öğrencilerimiz, birleştirilmiş sınıflarda okuyor. 2 sınıfımız var. 1'inci ve 2'nci sınıflara ben bakıyorum. 3'üncü ve 4'üncü sınıflara da diğer öğretmen arkadaşım bakıyor. Çocuklar 4'üncü sınıfı bitirdikten sonra mezun olup ilçeye gidiyorlar" dedi.


Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi

'OKULUN EKSİKLERİ VAR'

4'üncü sınıftan sonra ortaokula devam etmek isteyen öğrencilerin zor şartlarda okula gittiğini anlatan Doğru, "Her gün gidiş geliş 100 kilometreyi çekmek zorunda kalıyorlar. Orada yatılı kalan öğrencilerimiz de var, servisle gidip gelen öğrencilerimizde var. Servis sıkıntımız var. Okulun eksikleri var; bilgisayarımız eksik. Çocuklara projeksiyondan ders anlatamıyoruz. Çocuklara daha çok faydalı olmaya çalışıyoruz, imkansızlıklar içinde elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız var. Eksiklerimiz olduğu zaman ilçeye sadece cumartesi ve pazar gidebiliyoruz. Kendi aracımız olmadığı için gidiş geliş yapamıyoruz ve bu eksiklikleri göz ardı edemiyoruz. Öğrencilere yetişemiyoruz. Okul okumak için can atan çocuklarımız var. Bu okul 1974'te yapıldı ve binlerce çocuk okudu. Çocuklarımızın bir yere gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve inşallah başaracağız" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNİ TOPLAMAK ZOR OLUYOR'

Öğretmen Özal İnci ise "Öğrencinin dikkatini diğer tarafa verip diğer derse geçmek zor oluyor. 4'üncü sınıfların dikkatini bu tarafa yoğunlaştırdığımız zaman ister istemez 3'üncü sınıfların bazen dikkati dağılıyor, bu tarafa bakabiliyor. O zaman biz bir şekilde yine 3'üncü sınıflarla ilgileniyoruz, tekrar dersine bağlı tutuyoruz. Ondan sonra tekrar 4'üncü sınıflarla ilgileniyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26		 Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
26 Kasım 2019 14:05
Kutladığı son öğretmenler günü oldu
26 Kasım 2019 13:53		 Metrobüs durağında şaşırtan asansör
26 Kasım 2019 13:21
Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı
25 Kasım 2019 23:36		 'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
25 Kasım 2019 21:43
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi
25 Kasım 2019 21:38		 Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
25 Kasım 2019 19:04
İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
25 Kasım 2019 18:34		 Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı
25 Kasım 2019 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi14:38 - HDP'den erken seçim çağrısı14:36 - Eski belediye başkanına 'görevi kötüye kullanma' suçundan hapis14:34 - Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı14:30 - İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı14:26 - Milli patatesler, özel sektöre devredildi14:21 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:19 - CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, 'çete' iddiasını değerlendirdi14:14 - DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi14:10 - Arkadaşlarının eğitimine destek olmak için okulda mantar üretiyorlar
14:07 - Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim14:05 - BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı14:05 - Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak14:04 - Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı13:59 - FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Tutar'a 16 yıl hapis cezası13:56 - 8'i muvazzaf 12 astsubaya FETÖ'den gözaltı13:53 - Kutladığı son öğretmenler günü oldu13:50 - Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
şu an çalan şarkı 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 2
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
the irishman 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam