1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy (34), iş gereği gittiği Isparta'da hız sınırını 1 kilometre aşınca radar cezası aldı. Aksoy'un itirazı üzerine mahkeme, radar cihazında sapma olabileceği gerekçesiyle cezayı iptal etti
 26 Kasım 2019 13:08
Yazdır
1 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü

Antalya'da elektronik teknisyeni Muhammet Aksoy, geçen 28 Ekim'de 07 AC 0151 plakalı otomobiliyle Isparta'ya gitti. Aksoy, 110 kilometre hız sınırı olan yolda 111 kilometre ile radara girdi. Ekipler tarafından yol üzerinde cezayı tebliğ etmek için durdurulan Aksoy'a 235 lira idari para cezası kesildi. Cezayı ertesi gün ödeyen Aksoy, eşinin itirazıyla dilekçe yazdı. Aksoy, 1 kilometre artı hızın kazaya yol açmayacağını ve bir anlık dalgınlıkla sınırı aştığını ifade ettiği dilekçeyi Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne verdi. Aksoy'un itirazına 1 hafta sonra cevap geldi. İtirazı kabul edilen Aksoy'a mahkemeden gelen cevapta, 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar küçük değerde olduğu, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi ufak hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceği, hukuka aykırı olması nedeniyle cezanın iptal edildiği belirtildi.

Muhammet Aksoy, "28 Kasım'da iş gereği Antalya'dan Isparta'ya gittim. Aslında radarı gördüm ancak anlık dalgınlıkla hız sınırını 1 kilometre aşarak radara girdim. İlerde ekipler beni durdurup 235 TL idari para cezası yazdı. Yasal itiraz süresi içerisinde Isparta Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundum" dedi. Kararla birlikte yatırdığı parayı geri alacağını söyleyen Aksoy, "1 hafta sonrasında mahkemeden yanıt geldi. Gelen kağıtta cezanın iptal edildiği yazıyordu. Mahkeme, radar cihazının kalibrasyonu yapılsa dahi 1 kilometrelik sapma olabileceği, sürücünün trafik durumunda onu hesaplayamayacağı, hız gösterge panelinde fark edilemeyecek kadar küçük bir değer olduğunu belirterek iptale karar verilmiş. Yatırdığım parayı zaten gözden çıkarmıştım. Parayı aldığım zaman bir ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulunacağım" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi
26 Kasım 2019 14:40		 Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı
26 Kasım 2019 13:50
Sultanbeyli'deki dehşeti çocuklarıyla yaşayan anne o anları anlattı
26 Kasım 2019 13:36		 Bir kadına kıyafeti dolayısıyla hakarete hapis istemi
26 Kasım 2019 13:10
Bıçaklayıp, suni tenefüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis
26 Kasım 2019 12:53		 Eşini baltayla öldüren cani teslim oldu
26 Kasım 2019 12:25
Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede
26 Kasım 2019 12:22		 'Engelli raporu' operasyonunda 28 gözaltı
26 Kasım 2019 11:45
Sahte kazalar ile sigorta dolandırcılığı: 40 gözaltı
26 Kasım 2019 10:19		 Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
26 Kasım 2019 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi14:38 - HDP'den erken seçim çağrısı14:36 - Eski belediye başkanına 'görevi kötüye kullanma' suçundan hapis14:34 - Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı14:26 - Milli patatesler, özel sektöre devredildi14:21 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:19 - CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, 'çete' iddiasını değerlendirdi14:14 - DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi14:10 - Arkadaşlarının eğitimine destek olmak için okulda mantar üretiyorlar14:07 - Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim
14:05 - BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı14:05 - Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak14:04 - Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı14:02 - İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne atama yapıldı13:59 - FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Tutar'a 16 yıl hapis cezası13:56 - 8'i muvazzaf 12 astsubaya FETÖ'den gözaltı13:53 - Kutladığı son öğretmenler günü oldu13:50 - Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim'in istifa etmesi 1
the irishman 1
ekrem imamoğlu 1
euroleague fantasy challenge 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 1
hereke halısı 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 3
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam