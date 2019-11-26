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Mezgit fiyatı rekora koşuyor

Karadeniz'de son yıllarda mezgit avında sıkıntı yaşanırken, Trabzon'da bu sezon mezgidin kilosu tezgahlarda 120 TL'ye kadar çıktı
 26 Kasım 2019 13:17
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Mezgit fiyatı rekora koşuyor

Karadeniz'de son yıllarda mezgit avında sıkıntı yaşanırken, Trabzon'da bu sezon mezgidin kilosu tezgahlarda 120 TL'ye kadar çıktı.

Fiyatıyla tüm balık çeşitlerini geride bırakan mezgit, fiyatıyla rekora doğru koşarken şu ana kadar bu kadar yüksek fiyatı görmediği belirtildi.

Fiyatının yüksek oluşundan dolayı tezgahlarda pek görülmeyen mezgit, hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi olurken, daha önce kilosu 5 TL'den satılan hamsi de az avlandığından dolayı bugün kilosu 10 TL'den satılıyor.

Balıkçılardan Mustafa Ayata, bu sezon mezgitin 120 TL'ye kadar çıktığını belirtirken, yok denecek kadar az avlandığını söyledi. Ayata, "Bu sene sezon iyi değil. Hamsinin kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Hamsinin fiyatı bu sezon 5-15 TL arası değişiyor. Mezgit yok gibi. Şu an mezgiti 60 TL satıyoruz. Palatudun tanesi 30 TL. En pahalı balık mezgit. Troller denizde ne var ne yok, yavru mezgitleri topluyor. Durum böyle olunca denizde daha balık olur mu ? Bu sene mezgitin en düşük fiyatı 35- 40 TL. Şu anda fiyatı yüksek. Kilosu 60- 70-80 TL. hatta 120 TL'ye kadar bile çıktığı bile oldu" dedi.

Uzun yıllar balıkçılıkla uğraşan Çetin Kavzoğlu da Trabzon mezgidinin kilosunun bu sezon 70-100 TL arasında satıldığını belirterek "Hamsi bugün 10 TL. Hamsi kalitesine göre fiyatı değişiyor. Biz kaliteli hamsiyi 10 TL'ye satıyoruz. Mezgidin fiyatı çok yüksek olduğundan ancak talebe göre alıyoruz. Bugün balık halinden mezgidi 50 TL'den aldım, ucuz aldım diyebiliyorum. Yeri geldiği zaman 70-80-90 TL hatta 100 TL'yi bile bulduğu zaman oluyor. Bunlar yerli yani Trabzon mezgidi oluyor. Trol mezgitleri ise 15-25 TL'ye kadar var" diye konuştu.

Balıkçılardan Emin Avcı ise "Bu sezon hamsi randımanlı gidiyor. Bu gün kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Bir hafta öncesinde fiyatı 5 TL idi. Bugün az gelince fiyatı yükseldi. Günü gününe uymuyor. Deniz suyu sıcaklığı balığı olumsuz etkiliyor. Deniz suyu soğuk olsa balık daha çok olur. Balık olmayışının nedeni deniz suyu sıcaklığının yüksek olması. Vatandaş hamsiden bu sezon memnun. Son yıllarda hiç bu kadar ucuz olmadı" şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Münir Yılmaz da pahalı olan mezgidi tezgahlara koyamadıklarını belirterek, "Hamsi bugün düne göre az. Fiyatı da 7,5-10 TL arasında değişiyor. Bu sezon kilosu 5 TL 'ye kadar düşmüştü. Vatandaşın ilgisi var. Hamsi tuzlamak isteyen elini çabuk tutsun çünkü ilerleyen günlerde arayıp bulamazlar. Mezgit ise pahalı. İyi mezgitler 60 TL'yi buluyor. Dolayısıyla tezgahlara koyamıyoruz. Mezgit bir haftadır çok sıkıntılı. Mezgit bir iki yıldır kıt ama bu sene bayağı kıt diyebiliriz. Şu an, en az bulunan balık. En pahalı balık mezgit diyebiliriz. Barbun 30-50 TL, istavrit az olduğu için fiyatı 15 TL civarında ancak biraz ince" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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