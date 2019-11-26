1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metrobüs durağında şaşırtan asansör

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engelliler zor anlar yaşıyor. Durağa gelen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların kendilerine yardım etmesini beklemek zorunda kalıyor
 26 Kasım 2019 13:21
Yazdır
Metrobüs durağında şaşırtan asansör

İstanbul'da birçok metrobüs durağında engelli asansörü bulunsa da bazı metrobüs duraklarında engelli asansörü mevcut değil. Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağında da engelliler zorluklar yaşıyor. Bu durakta inmek isteyen ancak inemeyen engelliler diğer duraklara gidip başka bir vasıta ile geri dönmek zorunda kalıyor.

ASANSÖR VAR GİRİŞİ YOK

Üst geçidin her iki tarafında da engelli rampasının bulunduğu Beşyol'da metrobüs durağa inen asansör yapılmış ancak asansör faaliyette değil. Metrobüs durağına inen merdivenlerin altında bulunan asansörün giriş bölümü çok dar olduğundan engellilerin kullandığı tekerli sandalyelerle buradan geçemiyor. Yine bu merdivende bir engelli rampası da bulunmuyor. Bu yüzden bu durakta inen engelliler ya geri dönmek ya da duyarlı vatandaşların gelip kendilerini taşımasını beklemek zorunda kalıyor.

"AZİZ NESİN KİTAPLARINA KONU OLACAK BİR OLAY"

Bu sorunu yaşayanlardan biri de 50 yaşındaki engelli Hasan Avcı. 35 senedir İstanbul'da yaşayan ve sokak sanatçılığı yaptığını anlatan Avcı, tekerlekli sandalyesiyle günde 20-25 kilometre yol kat ettiğini söylüyor. Durakta yaşadığı sorunu cep telefonuyla kayda alan ve sosyal medyada yayınlayarak soruna dikkat çekmek isteyen Avcı, "Bizim en büyük engellimiz yaya yolları. Engelli yollarının olmaması, engelli yollarına park eden araçlar artık bunlara alıştık ama metrobüste ilginç bir şeyle karşı karşıya kaldım. Gerçekten şok oldum. Yaklaşık 20 gün önce benim Küçükçekmece Adliyesi'nde imza vermem gerekiyordu. Durakta indim baktım merdivenler var asansör yok. Genç arkadaşlar geldi. 5-6 genç arkadaş beni yukarıya kadar çıkardı. Çok mutlu oldum. Neden yapılmadı acaba her şey müsait diye düşündüm. Bir baktım ki asansör de var. Çok ilginçtir asansör var ama engelli yolu yok. Aziz Nesin kitaplarına konu olacak bir olay. Girişi yok. Merdivenin altına kadar geliyorsun geri dönüyorsun. Gerçi asansör çalışmıyor ama çalıştığını varsayarsak yani" diye konuştu.

"LÜTFEN BURAYA BİR EL ATILSIN"

Duruma tepki gösteren ve yetkililerden konuyla ilgilenmesini isteyen Avcı, "Bu genç arkadaşlarımız bize nereye kadar yardım edecek. Varsayalım ben gece geldim buraya. Ben İstanbulluyum. Benim İstanbul'da yaşamaya hakkım var değil mi? O zaman neden seyahat özgürlüğüm kısıtlanıyor? Ben de burada sorun yaşayan engelli bir yurttaş olarak diyorum ki lütfen buraya bir el atılsın. İlginçtir zaten asansör var ama yolu yok. Yolu yapılırsa bu tür engellerle karşı karşıya kalmayız" dedi.

"TRAJİKOMİK İSTASYONLAR VAR"

Sokağa adım atar atmaz bu engellerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Avcı, "Burada engelli yolu var köprüden karşıya geçebiliyor engelli kişi. Asansörüne de binebiliyor ama metrobüse binemiyor niye çünkü yolu yok. Arada merdiven var. Güler misin ağlar mısın?" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26		 Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
26 Kasım 2019 14:05
Kutladığı son öğretmenler günü oldu
26 Kasım 2019 13:53		 Birleştirilmiş sınıfta zorlu ilkokul eğitimi
26 Kasım 2019 13:04
Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı
25 Kasım 2019 23:36		 'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
25 Kasım 2019 21:43
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi
25 Kasım 2019 21:38		 Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
25 Kasım 2019 19:04
İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
25 Kasım 2019 18:34		 Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı
25 Kasım 2019 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - 'PKK Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor'14:40 - Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi14:38 - HDP'den erken seçim çağrısı14:36 - Eski belediye başkanına 'görevi kötüye kullanma' suçundan hapis14:34 - Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı14:30 - İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı14:26 - Milli patatesler, özel sektöre devredildi14:21 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:19 - CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, 'çete' iddiasını değerlendirdi14:14 - DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
14:10 - Arkadaşlarının eğitimine destek olmak için okulda mantar üretiyorlar14:07 - Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim14:05 - BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı14:05 - Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak14:04 - Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı13:59 - FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Tutar'a 16 yıl hapis cezası13:56 - 8'i muvazzaf 12 astsubaya FETÖ'den gözaltı13:53 - Kutladığı son öğretmenler günü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
İhtiyaç kredisinde duyulmamış oran: %0,99
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı
Rahmi Turan özür diledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim'in istifa etmesi 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 2
ekrem imamoğlu 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
euroleague fantasy challenge 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
asgari ücret tespit komisyonu 2
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam