Vali, bağlama çalan öğrenciye türkü söyleyerek eşlik etti
Erzurum'da bir öğrenci Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ettiği sırada yanında getirdiği bağlamasıyla mini konser verdi. Vali Memiş ise küçük çocuğa türkü söyleyerek eşlik etti
|26 Kasım 2019 13:28
|Yazdır
Erzurum'da bir öğrenci Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ettiği sırada yanında getirdiği bağlamasıyla mini konser verdi. Vali Memiş ise küçük çocuğa türkü söyleyerek eşlik etti.
Erzurum Şehit Murat Ellik İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Bedirhan Aziz Aydın Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ettiği sırada bağlamasıyla çaldığı türkülerle mesai sonrası Vali Memiş'e mini bir konser verdi. Vali Memiş ise Bedirhan Aziz'in çaldığı " Diley diley yar" türküsüne eşlik etti.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mezgit fiyatı rekora koşuyor
26 Kasım 2019 13:17
|Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu
26 Kasım 2019 11:43
|Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor
26 Kasım 2019 11:41
|Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
26 Kasım 2019 07:58
|Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Kasım 2019 07:55
|Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
25 Kasım 2019 22:38
|Halk eğitim merkezinin 84 yaşındaki öğrencisi: Nazmiye nine
25 Kasım 2019 22:23
|Görme engellilerin hayatı bu uygulamayla kolaylaşacak
25 Kasım 2019 22:18
|Kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalıyor
25 Kasım 2019 21:18
|Kadın girişimci devlet desteğiyle mantar tesisi kurdu
25 Kasım 2019 20:38