Erdoğan açıkladı...Tüm dünyaya örnek teşkil edecek

3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvede 'Güvenli Bölge'deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek. Katar dönüşünde bu konuyla ilgili uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Uluslararası donörler toplantısını biz gündeme getireceğiz. Sayın Trump'a, sayın Putin'e ve Sayın Tamim'e bu konuları açtım. Katar NATO ülkesi değil; ama bu konularda hasas bir ülke. 'Barış Koridoru' olarak düşündüğümüz bölgedeki projeleri ben Katar Emiri Tamim'e vermiştim. Sayın Tamim de projelerimizi beğendi. Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

'TÜM DÜNYADA ÖRNEK HALİNE GELECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeye yapılması planlanan konutlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle Tel Abyad ve Resulayn arasında bir adım atabiliriz. 120 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre derinlikte konutların yapımının başlaması bile gerek Suriye'de, gerekse tüm dünyada mültecilerle ilgili gelişmelere bir örnek haline gelecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje uygulaması yok. Gerçekleşirse ilk defa burada olacak. Özellikle konutlar, hastane, okul, ibadethane ve sosyal donatılar görenleri büyülüyor. Böyle bir adımın atılması takdir topluyor" diye konuştu. Katar'ın da bu projeye destek verebileceğini belirten Erdoğan, "Birlikte bu çalışmaları yürütebiliriz noktasındalar. Başka da çıkış yolu pek yok" dedi.

'UTANMADAN, SIKILMADAN TÜRKİYE'YE SALDIRIYORLAR'

Arap Ligi'ne de seslenen Erdoğan, "Arap Ligi'nde Türkiye'ye karşı yalan yanlış bazı tavırlar oldu. Bizim ülkemizdeki 4 milyon mültecinin 350 bini Kürt, 3,5 milyonu ise Arap, Ezidi, Keldani, Arami ve diğerlerinden oluşuyor. Bütün bunların yüküne katlanan ve 40 milyon dolar harcama yapan Türkiye. İşte bu yapılanları göremedikleri gibi Arap Ligi'nin mensupları olarak bu bölgeye 1 kuruş destek sağlamış da değiller. Sonra utanmadan, sıkılmadan Türkiye'ye saldırıyorlar. Böyle de bir gerçek var" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON SURİYELİNİN YERLEŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünyaya örnek teşkil edecektir" dediği proje kapsamında Türkiye sınırında, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli yerleştirilmesi planlanıyor. 30 bin nüfuslu 10 bölgede, 5 biner nüfuslu 140 köy oluşturulacak. Her köy, 3 oda 1 salon, 100 metrekarelik bin evden oluşacak. Birer ahırı bulunacak. Her köyün ayrıca ikişer camisi, 16 sınıflı 2 okulu, 1 gençlik merkezi, 1 spor merkezi, 1 de idare merkezi olacak. Köydeki her eve 4 dönümlük tarım alanı tahsis edilecek. Her bölgede 100 metrekarelik 3+1 ve 2+1'lik 6 bin ev bulunacak. 1 merkez cami, 10 çevre cami, 16'şar sınıflı 8 okul, 1 lise, 2 spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stadyum, sosyal alanlar, 8 bölgede 10 yatak kapasiteli, 2 bölgede 200'er yatak kapasiteli hastaneler, küçük endüstriyel alanlar ve üniversiteler planlanıyor. Toplam alan için 92.6 milyon metrekare gerekiyor. Her köyün yerleşim alanı 590 bin metrekareden oluşuyor. 140 köy için yerleşim alanı büyüklüğü ise 82,6 milyon metrekare oluyor. Her bölge için 1 milyon metrekarelik alan. 10 bölgenin toplam büyüklüğü ise 10 milyon metrekare olacak. Ayrıca tarım alanları için 140 milyon metrekare alan gerekiyor. 1 milyon kişinin yerleşim masrafı aşağı yukarı 26 milyar dolar dolar ediyor.