FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin davada cezalar onandı
|26 Kasım 2019 13:47
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim yapılanmasına yönelik davada örgütün sözde Türkiye öğretmen sorumlusu Osman Bikeç ile 82 sanığa verilen hapis cezaları, bölge idare mahkemesince onandı.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 83 sanık hakkında karara bağlanan davaya ilişkin sanıklar ve avukatlarınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.
Yerel mahkemenin 76 sanık hakkında verdiği kararda usül ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirten Ceza Dairesi, sonradan gelen bazı delil ve bunlara ilişkin savunma hakkının verilmemesinin yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğine hükmetti.
Bazı sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar veren daire, sanık Veli Taşçı hakkındaki davanın ayrılarak bu dava dosyasından tefrik edilip yeni bir dosya açılmasını kararlaştırdı.
Denizli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasında oldukları gerekçesiyle 112 kişi hakkında açılan davada 3. Ağır Ceza Mahkemesi, eski öğretmen Osman Bikeç'e örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası vermiş, 82 sanığı ise 1 yıl 13 ay ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen sürelerle hapisle cezalandırmıştı.
Mahkeme, 7 sanığın beraatine hükmederken firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırmıştı.
Davaya ilişkin gerekçeli kararda da örgütün sözde eğitim sorumlularından Osman Bikeç'in Musa kod adını kullandığı, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerden sorumlu olduğu, örgütün sözde öğretmen komisyon başkanlarıyla toplantılar düzenlediği belirtilmişti.
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