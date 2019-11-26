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Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı

Küçükçekmece'de bulunan bir özel kurs merkezi batınca, öğrenciler ortada kaldı. Yüzlerce öğrencinin mağdur olduğu kurs merkezi hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen veliler soluğu Adliye'de aldı
 26 Kasım 2019 13:50
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Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı

Küçükçekmece'de bulunan bir özel kurs merkezi batınca, öğrenciler ortada kaldı. Yüzlerce öğrencinin mağdur olduğu kurs merkezi hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen veliler soluğu Adliye'de aldı.

Küçükçekmece'de bulunan özel bir kurs merkezinin yöneticileri sezon ortasında hiç kimseye haber vermeden bir gecede kurs merkezini kapatarak kayıplara karıştı. Sabah kurs merkezine gelen öğrenciler kapının kilitli olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Öğrencilerin haber vermesiyle kurs merkezine gelen yüzlerce veli hiçbir yöneticiye ulaşamadı. Son çare olarak öğretmenlere ulaşan veliler 'biz de maaşlarımızı alamadık mağdur olduk' cevabını aldı. Bunun üzerine imza toplayan ve ellerinde bulunan belgelerle Küçükçekmece Adliyesine gelen veliler kurs yöneticileri hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu.

Çocuğunu iki senedir aynı kurs merkezine gönderdiğini ve Ağustos ayından itibaren sorunlar yaşadıklarını belirten Ramazan Akman "Geçen sene itibariyle çocuğumu o dershaneye verdim. İsmin altındaki kuruma güvenip de gönderdim çocuğumu. Geçen sene bir sıkıntı yoktu ama bu sene Ağustos ayından itibaren bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Ama bize kurumdaki öğretmenler ve orada bulunan yöneticiler bir sıkıntı olmadığına dair güvence verdiler. En son üç haftadır bunun mücadelesini veriyorum. Kuruma geliyorum yetkili birsiyle görüşmek istiyorum ama kimse karşıma çıkmıyor. Öğretmenler çıkıyor ve hiçbir problem olmadığını söylüyor. İki gün önce aradığımda da öğretmen bana 'iki aydır maaş alamıyorum mağdurum' diyor. Bu hazırlanmış tertiplenmiş bir kurgu mağduruyuz biz burada. Benim çocuğum bu sene üniversite imtihanına girecek bu sınavda başarısız olursa bunun sorumlusu kim. Ben bu sorunun cevabını istiyorum. Çocuğumun geleceği bu kadar ucuz mu. Benim ödediğim para önemli değil para kazanmak mümkün ama çocuğumun geleceğini kaybettim mi ben bunun hesabını kime soracağım. Yetkililere sesleniyorum bizim çocuklarımıza eğitim yönünden gerekli destek verilsin ben başka bir şey istemiyorum. Burada 500 mağdur veli bulunuyor. Bize hukuken ne yapmamız gerekiyorsa bu yönde de yönlendirme yapılsın" diye konuştu.

Kurs merkezinde son hafta ders işleyemediklerini belirten öğrenci Eda Nur Döner, "Tatile girdiğimizde kursa gitmemiz gerekiyordu. Ama dört gün gitmedik. Dört günün sonunda gittiğimizde de ders işlemedik karanlıktı ve soğuktu lavaboya bile elimizi yıkamaya gidemiyorduk. Sonra akşam bize mesaj geldi" dedi.

Ders çalışmamız gerekirken bu durumlara düştük

Kurs merkezinde elektriklerin kesik olduğunu söyleyerek tatil edildiğini dile getiren Ceren Yılmaz, "Okulumuzun elektriği kesildiği için okulların tatil olduğunu ve evimizde çalışmamız gerektiği söylendi. Sonra yine bize mesaj geldi. Kursun adının değişeceğini söylediler sonra da başka kurs devralacak dediler sonra da bu hale düştük. Bizim burada dersimize çalışmamız gerekirken bu durumlara düştük" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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