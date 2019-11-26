Kutladığı son öğretmenler günü oldu
|26 Kasım 2019 13:53
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni Emin Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Emin Alkan, dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emin Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Alkan'ın hayatını kaybetmesi meslektaşları, eğitim camiası ve okulunda ders verdiği öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Hayatını kaybeden Almanca öğretmeni Emin Alkan'ın Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde dün gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına da katıldığı öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Emin Alkan için Eşrefoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilçe protokolü, okul müdürü, Emin Alkan'ın yakınları, meslektaşları, eğitim camiası mensupları, daire amirleri, vatandaşlar ile öğrencileri katıldı. Cenaze namazının ardından Emin Alkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildiği öğrenildi.
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