Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
|26 Kasım 2019 14:04
|Yazdır
Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
İstanbul, Kars'ın Kağızman ve Digor ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 9 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 kurusıkı tabanca, iki av tüfeği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'a ait kaset ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Kasım 2019 14:21
|DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
26 Kasım 2019 14:14
|FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Tutar'a 16 yıl hapis cezası
26 Kasım 2019 13:59
|8'i muvazzaf 12 astsubaya FETÖ'den gözaltı
26 Kasım 2019 13:56
|FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin davada cezalar onandı
26 Kasım 2019 13:47
|HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı
26 Kasım 2019 13:39
|İtirafçı pilot, FETÖ'cülerin baskılarını anlattı
26 Kasım 2019 13:23
|Eskişehir'de birisi ihraç öğretim görevlisi iki kişiye FETÖ gözaltısı
26 Kasım 2019 12:52
|Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
26 Kasım 2019 12:36
|Kocaeli'de PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
26 Kasım 2019 12:26