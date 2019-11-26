Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul, Kars'ın Kağızman ve Digor ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 3 kurusıkı tabanca, iki av tüfeği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'a ait kaset ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.