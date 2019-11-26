Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim
Galatasaray'la gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün babayla Galatasaray hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yazdı.
|26 Kasım 2019 14:07
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Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri verdi.
Bir taraftarın, Gomis'in Fatih Terim'le sarıldığı fotoğrafı alıntılayan Fransız yıldız, "Bir gün babayla Galatasaray hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yorumunu yazdı.
Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki Gomis, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'la sezonu gol kralı ve lig şampiyonu olarak tamamlamıştı.
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