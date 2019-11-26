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Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim

Galatasaray'la gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün babayla Galatasaray hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yazdı.
 26 Kasım 2019 14:07
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Gomis'ten Galatasaray taraftarına mesaj: Bir gün geri döneceğim

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri verdi.

Bir taraftarın, Gomis'in Fatih Terim'le sarıldığı fotoğrafı alıntılayan Fransız yıldız, "Bir gün babayla Galatasaray hikayemizi bitirmek için geri döneceğim" yorumunu yazdı.

Bu mesaj sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. 34 yaşındaki Gomis, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'la sezonu gol kralı ve lig şampiyonu olarak tamamlamıştı.
Memurlar.Net
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