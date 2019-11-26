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Arkadaşlarının eğitimine destek olmak için okulda mantar üretiyorlar

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri okullarında kurulan mantar atölyesinde mantar yetiştirerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de pansiyonda kalan arkadaşlarına maddi destek oluyor
 26 Kasım 2019 14:10
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Arkadaşlarının eğitimine destek olmak için okulda mantar üretiyorlar

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri okullarında kurulan mantar atölyesinde mantar yetiştirerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de pansiyonda kalan arkadaşlarına maddi destek oluyor.

Yozgat Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan 2023 vizyonu kapsamında okullarında oluşturulan mantar atölyelerinde yeteneklerini geliştirip hem pansiyonda kalan öğrencilere ekonomik anlamda destek oluyorlar hem de ürettikleri mantarı birlikte tüketiyorlar.

Biyoloji öğretmenleri Meltem Köksal ve Harun Şahiner ile birlikte okullarının bodrum katında bir sınıfı mantar atölyesine çeviren öğrenciler, istiridye ve kestane mantarı üreterek hasadına başladı. Öğrenciler biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi konusunda öğrendikleri bilgileri mantar atölyesinde pratiğe döküyor. Öğrenciler tarafından yetiştirilen mantarlardan elde edilen gelir, okulun pansiyonunda kalan öğrencilerin beslenmesi ve eğitim ihtiyaçları için kullanılacak. Projeyi uygulamaya koyan okul yönetimi istedikleri verimi elde ettiklerinde mantar atölyesini genişletecek. Okulda üretilen mantarların bakımı ve takibi öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılıyor.

Mantar atölyesinin açılmasının amacını anlatan Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kaya, "Bu çalışmamız 2023 vizyonunda Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmaların bir parçası. Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan okullarımızdaki beceri atölyeleri kurulması ve çalışmaları, öğrencilerimizin yeteneklerini ve algılarını yüksek tutmak, onların genel yeteneklerini de açığa çıkarmak adına kurulmuştur. Bu Türkiye'deki gıda, beslenme gibi bunla alakalı dizayn etmek istediğimiz bir atölye çalışmasıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın günlük hayatta tüketmek istedikleri protein değeri yüksek olan mantar atölyesini kurarak özellikle pansiyonumuzda kalan öğrencilerimize destek vermek istedik. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem burada üretecek hem de pansiyonumuzdaki diğer arkadaşlarına da beslenme açısından proteinli besinler sunmak adına bir çaba içerisinde olacaklar. Eğer projemizde bu noktada bir gerçekleşme olur çok daha iyi bir verim alabilirsek bu atölyeyi yaygınlaştırıp ileri zamanda yine okulumuz adına pansiyonumuzda kalan öğrencilerimizle diğer öğrencilerimizin faydalanabileceği ekonomik katkıları sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Mantar atölyesinde mantar üreten öğrencilerden İsmet Ozan Kaya ise, "Biyoloji öğretmenlerimizle birlikte sınıfta öğrendiğimiz bilgileri mantar atölyemizde el becerilerimizle birlikte uyguluyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri pansiyonumuzda kalan arkadaşlarımıza maddi destek olarak sunmak istiyoruz. Atölyemiz şu an prototip aşamasında eğer beklediğimiz verimi alırsak daha büyütmeyi amaçlıyoruz. Tamamen öğretmenlerimizin gözetiminde biz yaptık. Ekimi dikimi hepsi bize ait" şeklinde konuştu. Zeynep Çiftçi isimli öğrenci ise "Mantar atölyemizde biyoloji dersinde öğrendiğimiz bilgileri hayata geçiriyoruz. Burada ürettiğimiz mantarlarla maddi kazanç sağlayıp yurtta kalan arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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