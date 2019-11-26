Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere 11 vaat

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kimin bir derdi varsa o derdi çözmek benim boynumun borcudur. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'de sorun yaşayan herkesin sorununa talibiz. Çözmek istiyoruz. Sorunu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim. Beni sakın ola ki iktidar partisinin ve ona destek verenlerin taraftarı gibi bir siyasetçi gibi görmeyin. Ben onların izlediği politikanın memlekete sorun açtığını düşünüyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. 82 milyonun oyuna talibim.

''BİZLERE KUMPAS KURUYORLAR''

Malum bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Kumpas kuracaksın eleştireceksin sana söyledim laf edeceksen geleceksin karşıma. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Bir ordu olarak gel tek başıma çıkacağım. Bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. Senin görevin ne? Memleketin dünya kadar sorunu var. Önündeki en büyük engel olarak bizi görüyor. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan bir parti değil ki. Dünyanın en eski köklü partisinden birisidir CHP.

MECLİS'TEKİ ECEVİT TARTIŞMASI

Bir tartışma olmuş parlamentoda. İki grup başkanvekili tartışıyorlar. AK Parti'nin grup başkanvekili özürü kabul ediyor. Bitmiş olay. Hala başörtüsünden bir şeyler devşirebilir miyim diye. Devşiremezsin. İki grup başkanvekili tartışıyor. Hala başörtülü kadını siyaseten istismar ediyor. Kadın grup başkanvekilini başörtüsü mü aklı mı temsil ediyor? Hala bunu anlama yeteneğine sahip değil. Kadın kadındır.

''HALUK BİLGİNER HEPİMİZİN ONURU VE GURURU OLDU''

Haluk Bilginer hepimizin onuru ve gururu oldu. Sinemamızın en önemli aktörlerinden birisi Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Şahsiyet dizisinin çekimine kim katkı vermişse hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.

EYT AÇIKLAMASI: SORUNUNUZU İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİZ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) aramızda. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun. Seçimi kaybetsem de diyor zaten kaybedeceksin. Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına bir olay. O da görüyor ki artık Abbas yolcu gidecek. Sizin sorununuzu istişare ile çözeceğiz. Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin. Kılıçdaroğlu şu tarihte bizim sorunumuzu çözeceğini vaadetti.

''KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ''

Elmanın kestiğinizde iki yarısı vardır. Bir tarafı kadın bir tarafı erkektir. Kadına yönelik şiddete hep beraber karşı çıkmamız lazım. Kadına yönelik şiddeti asla ve asla kabul etmiyoruz. Sıradan bir kişi değildir kadın. Topluma sınıf atlatan kişidir kadın. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2019'da 299 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yönü erkeğin eğitiminden geçer. Kadının ne kadar değerli varlık olduğunu anlatmamız lazım.

KADINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE

Biber gazıyla kadınlar dağıtılıyor. Yakışıyor mu bu? Kadınlara yönelik polislere bu talimatı kim verdiyse neden görevden almıyorsun? Ellerinde plastik mermiler mi vardı? Sadece şiddeti protesto eden pankartlar vardı. Kadın sevgiyi yaşatan temel aktördür. Şiddeti kimden gelirse gelsin kınamak insanlığın ortak talebidir.

''ÖĞRETMENLERE HER ZAMAN SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ''

Aramızda öğretmenler de var. Öğretmenlik çok farklı bir meslek olarak dünyanın bütün toplumlarında kabul edilir. Öğretmen kişileri eğitir onlara dünyayı tartışmayı öğretir. Öğretmen bir toplumun ufkunu açan tek aktördür. Öğretmenlere her zaman saygı duymak zorundayız. Bir toplumu geri bıraktırmak istiyorsanız yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmak. Okuma-yazma oranı 1920'lerde yüzde 10.5 civarındaydı. Osmanlı niye battı? Bir öğretmen bütün bilgisini çocuğa veriyorsa mükemmel öğretmendir. Öğretmen ay başını nasıl getireceğim diye düşünmemeli enerjisini çocuğa vermeli. Öğretmenlerin maaşı enflasyonla da büyük ölçüde eriyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN 11 MADDE

1. Bütün toplumlar, öğretmeni ayrı bir yerde tutarlar. Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Hakimler, savcılar için nasıl bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olacak.

2. Seçimler öncesi ve seçimler sırasında da 3600 ek göstergeyi savunmuştuk. Söz verdiler, iktidar oldular ama 3600 ek göstergeyi unuttular. Sizi baştacı yapacak olanlar biziz. 3600 ek göstergeyi verecek olan da biziz.

3. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer aylık ikramiye vereceğiz.

4. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, bunları bitiriyoruz. Eşit işe eşit ücret verilecek.

5. Öğretmen açığı var. Bütün kadrolar dolu olacak.

6. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Nerede çocuk varsa orada okul, orada öğretmen sınırının altında aylık almayacak.

8. KHK ile atılan öğretmenler var. Takipsizlik verilenleri işbaşı yapacağız.

9. Verginin eğitime harcanması gereken devlet okullarına harcanır. MEB'e ayrılan paranın tamamı devlet okullarına harcanacak.

10. İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz.

11.Okul aile birliklerine yasal statü kazandıracağız.

