Bolu Adliyesinde çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı
|26 Kasım 2019 15:03
|Yazdır
Bolu'da görülen cinayet davası duruşması sırasında maktul yakınlarıyle polis ekipleri arasında çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, biri tutuklu 2 sanıkla öldürülen Oğuzhan Özdoğan'ın ailesi ve avukatları katıldı.
Duruşmanın yapıldığı esnada Özdoğan'ın yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.
Koridorda bulunan polis ekipleri Özdoğan'ın yakınlarını adliye binasından dışarıya çıkartmak istedi. Bunun üzerine adliye koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin adliyenin bahçesinde de devam etmesi 3 kişi gözaltına alındı.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.
- Olay
Merkeze bağlı Bahçeköy köyünde 28 Ocak 2019'da Oğuzhan Özdoğan'ı (16) tüfekle vurduktan sonra cesedi çamurla kaplayarak saklayan A.G. (16) çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbet bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 gözaltı
26 Kasım 2019 16:36
|Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin tanıklar dinlendi
26 Kasım 2019 16:24
|3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 28 gözaltı
26 Kasım 2019 16:08
|Karaköy'de başörtülülere saldıran kişi hakkında 12 yıla kadar hapis istendi
26 Kasım 2019 14:40
|Kurs merkezi battı, öğrenciler ortada kaldı
26 Kasım 2019 13:50
|Sultanbeyli'deki dehşeti çocuklarıyla yaşayan anne o anları anlattı
26 Kasım 2019 13:36
|Bir kadına kıyafeti dolayısıyla hakarete hapis istemi
26 Kasım 2019 13:10
|1 kilometrelik hız aşımı cezası mahkemeden döndü
26 Kasım 2019 13:08
|Bıçaklayıp, suni tenefüs yapan sağlıkçıya 18 yıl hapis
26 Kasım 2019 12:53
|Eşini baltayla öldüren cani teslim oldu
26 Kasım 2019 12:25