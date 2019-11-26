DUS için tercihler alınacak
ÖSYM, Dişte Uzmanlık için tercih alacak
|26 Kasım 2019 15:14
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2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) Tercihleri Alınacak
2019-DUS tercih işlemleri, 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.10'dan itibaren TC Kimlik Numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-DUS Tercih Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak olup adayların tercihlerini yapmadan önce Ek'te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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