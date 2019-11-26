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KYK, burs ve kredi ödeme takmini açıkladı

Kredi Yurtlar Kurumu, KYK'dan ilk defa burs veya kredi alacak olanlara ödemelerin başlayacağını duyurdu.
 26 Kasım 2019 15:23
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KYK, burs ve kredi ödeme takmini açıkladı

KYK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

ÖDEME TABLOSU

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi

Ödeme Günü

0 İle bitenler

27 Kasım

2 ile bitenler

28 Kasım

4 ile bitenler

29 Kasım

6 İle bitenler

30 Kasım

8 İle bitenler

1 Aralık
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