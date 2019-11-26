KYK, burs ve kredi ödeme takmini açıkladı
Kredi Yurtlar Kurumu, KYK'dan ilk defa burs veya kredi alacak olanlara ödemelerin başlayacağını duyurdu.
|26 Kasım 2019 15:23
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KYK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama
İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (ekim ve kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.
ÖDEME TABLOSU
|
T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi
|
Ödeme Günü
|
0 İle bitenler
|
27 Kasım
|
2 ile bitenler
|
28 Kasım
|
4 ile bitenler
|
29 Kasım
|
6 İle bitenler
|
30 Kasım
|
8 İle bitenler
|
1 Aralık
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