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Mobilya ustası 20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhasına uymayan onlarca sürücüye trafik cezası kesildi. Bir sürücü yarım saat içinde aynı yoldan hem motosikleti hem kamyonetiyle geçince iki kez ceza yemekten kurtulamadı. Uyarı levhası ve ceza işlemlerine karşı sürücülerin yolu kullanmaya devam ettiği görüldü
 26 Kasım 2019 15:27
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Mobilya ustası 20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

Antalya'da 'girişi olmayan yol' uyarı levhasına uymayan onlarca sürücüye trafik cezası kesildi. Bir sürücü yarım saat içinde aynı yoldan hem motosikleti hem kamyonetiyle geçince iki kez ceza yemekten kurtulamadı. Uyarı levhası ve ceza işlemlerine karşı sürücülerin yolu kullanmaya devam ettiği görüldü.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 699 Sokak'tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhası koyuldu. Yıllardır bu yolu kullanarak kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarının kurbanı oldu. Sabah saatlerinde yapılan trafik uygulamasında onlarca sürücüye trafik kuralı ihlalinden 108 TL para cezası uygulandı. Bir esnaf ise yarım saat içinde önce motosikleti, sonra kamyoneti ile olmak üzere toplamda 216 TL ceza yemekten kurtulamadı. Esnaf yıllardır kullandıkları yolun yeniden düzenleme yapılarak geliş yönünün yanı sıra gidişe de serbest olmasını istedi. Yasak ve ceza yazılmasına rağmen yüzlerce aracın hatalı yönden bulvara çıkış yapmaya devam ettiği görüldü.


20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

"Yarım saat arayla iki aracına ceza"

Sanayi sitesi esnafı mobilyacı Ercan Aybar, saat 10.00 ile 10.30 arasına biri motosikleti, biri kamyoneti olmak üzere iki trafik cezası yediğini kaydetti.

'Girişi olmayan yol' yazılı levhanın bulunduğu yoldan motosikleti ve kamyonetiyle yarım saat aralıklarla geçtiğini ve iki ceza yediğini dile getiren Aybar, "Levha var ama başka alternatifimiz yok. En kısa yolumuz burası. Ama herkes geçmeye devam ediyor. Esnaf olarak mustaribim. Yarım saat arayla iki ceza yedim. Cezamı da şans eseri e devlet üzerinden öğrendim. 2 ceza bedeli 216 TL" dedi.

"2 cezanın üzerine geçmiyorum"

Levha olmasına rağmen her türlü sürücünün yolu kullanmaya devam ettiğini kaydeden Ercan Aybar, "Alternatif olmadığı insanlar kullanıyor. İki levha koydular, her şeyi bitirdiler. O gün 100'e yakın kişi ceza yedi. O yolun genişletilmesini ya da alternatifinin verilmesini istiyoruz. 2 cezanın üzerine geçmez oldum" diye konuştu.

"Az kalsın yine geçiyordu"

Aynı gün ceza yiyenlerden esnaf Koray Selimoğlu, "Sabah ceza yedim, şimdi yine dönecektim aklıma ceza yediğim geldi. Tekrar ceza yememek için dolaşıp geleceğim. Normalde buradan geçmek önceden beri serbestti. Levhalar yeni dikilmiş sanırım. İnşallah düzeltilir. Yıllardır geçiş serbest olunca insanlar alışık durumda. Tabela sabah dikkatimi çekmedi. Petrol istasyonunda tabelası kırmızı olunca insanlar karıştırıyor sanırım. 108 lira ceza yedim, gidip ödeyeceğim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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