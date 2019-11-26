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'THY 126 ülkeden 316 şehire ve 319 havalimanına uçuyor'

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul coğrafi olarak en güzel aktarma mekanlarından birisidir. Şu an THY 126 ülkeden 316 şehire ve 319 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor. THY, bu anlamda dünyada en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren hava yolu olma unvanına sahip
 26 Kasım 2019 15:30
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'THY 126 ülkeden 316 şehire ve 319 havalimanına uçuyor'

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul'un coğrafi bakımdan en güzel aktarma mekanlarından birisi olduğunu belirterek, "Şu an THY 126 ülkeden 316 şehire ve 319 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor. THY, bu anlamda dünyada en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren hava yolu olma unvanına sahip." dedi.

Ekşi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Turizm Fakültesi tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlenen "Bir Kültür ve Turizm Köprüsü: Türk Hava Yolları" konulu konferansta konuştu.

Bilal Ekşi, THY'nin 1933 yılında kurulduğunu ve bu dönemde yurt içinde 4 şehire 5 uçakla sefer gerçekleştirdiğini dile getirdi.

2003 yılında Türkiye'de havacılıkta bir dönüşümün başladığını, o döneme kadar hava yolunun sadece zengin kesimin seyahat edebildiği bir ulaşım türü olduğunu belirten Ekşi, şöyle devam etti:

"THY de burada rekabet eden bir hava yolu olarak gözüküyordu. 2003 yılında 55 ülkede 65 noktaya 103 uçakla sefer yapılıyordu ancak 2006 yılında özelleştikten sonra 69 ülkede 133 noktaya 103 uçakla uçuyor durumdaydık. THY bugün global bir marka haline gelmişse, dünyada artık sayılı hava yollarından biri ise bunun sebebi devlet kurumu olmaktan çıkarak özel bir şirket statüsü kazanmasıdır. Çünkü havacılık çok dinamik bir sektördür. Bunu devletin sınırlayıcı ve şüpheci kurallarıyla yapabilmeniz mümkün değildir. Çok hızlı hareket ederek dünyadaki rakiplerinizle mücadele etmeniz gerekiyor."

- "THY dünyada en fazla bilinen ikinci hava yolu"

Ekşi, THY'nin mevcut logosunu 1967 yılından bu yana kullandığını, bunun yarışmayla belirlendiğini ifade etti.

İstanbul'un havacılıkta stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Ekşi, şunları kaydetti:

"İstanbul coğrafi olarak en güzel aktarma mekanlarından birisidir. Şu an THY 126 ülkeden 316 şehire ve 319 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor. THY, bu anlamda dünyada en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren hava yolu olma unvanına sahip. Uçtuğumuz ükelere Türkiye'nin kültürünü götürüyoruz, karşılıklı iş adamı taşıyoruz, oradan da Türkiye'ye turist getiriyoruz. 126 devleti Türkiye'ye, İstanbul'a kültürel anlamda bağlıyoruz. Dünyada yapılan bir araştırmada insanlara 'ilk 5 hava yolu ismini sayar mısınız?' diye soruyorlar. THY dünyada en fazla bilinen ikinci hava yolu. Bizimle uçmasalar bile insanlar THY'yi biliyor. Bu da o insanların Türkiye'yi bildiğini, duyduğunu gösteriyor. Yine Afrika'da en çok ülkeye ve noktaya uçan hava yolu şirketlerinden biriyiz."

Ekşi, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Programa, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Anadolu Ajansı
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