Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı
|26 Kasım 2019 15:38
|Yazdır
Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalama kararı bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti.
Operasyonlarda, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar Cuma günü
26 Kasım 2019 16:41
|Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 kişiye adli kontrol
26 Kasım 2019 16:04
|2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
26 Kasım 2019 16:02
|Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu
26 Kasım 2019 15:48
|Karlov dosyasında, TRT çalışanlarına FETÖ'den dava
26 Kasım 2019 15:41
|'PKK Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor'
26 Kasım 2019 14:47
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Kasım 2019 14:21
|DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
26 Kasım 2019 14:14
|Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
26 Kasım 2019 14:04
|FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Tutar'a 16 yıl hapis cezası
26 Kasım 2019 13:59