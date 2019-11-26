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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı
 26 Kasım 2019 15:38
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Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha yakalandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" ilişkin "ankesör soruşturması" kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalama kararı bulunan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda, aralarında muvazzaf albay ile daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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