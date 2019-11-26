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MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı

MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı
 26 Kasım 2019 15:41
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MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 yıllarına ilişkin Stratejik Planı'nı yayımladı.

MEB'in Stratejik Planı'na ulaşmak için tıklayınız
Memurlar.Net
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