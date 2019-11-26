MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı
MEB, 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayımladı
|26 Kasım 2019 15:41
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Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 yıllarına ilişkin Stratejik Planı'nı yayımladı.
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