Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan "Şoreş Başkale" kod adlı Abdülcelil Kutlar ve "Dijuvar" kod adlı Mehmet Kuşci, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesi sınır hattında Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu.

Öte yandan, Suriye Aynularab bölgesinden 2 terörist, jandarma ikna timlerinin çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştu.

Buna göre, 2019'da 235 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığındığı kaydedildi.