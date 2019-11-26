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'İnegöl olayları' ile ilgili davada 77 sanığa ceza yağdı

Bursa'da, 2010'da meydana gelen, 14 polisin yaralandığı, karakol, belediye binası ve polis araçlarının yakıldığı 'İnegöl olayları' ile ilgili yargılanan 87 şüpheli, hakim karşısına çıktı. 10 kişinin beraat ettiği davada 77 sanık, 1 ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı
 26 Kasım 2019 15:52
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'İnegöl olayları' ile ilgili davada 77 sanığa ceza yağdı

Olay, 25 Temmuz 2010'da, İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, gece korna çalınması nedeniyle tartışma çıktı. Minibüsün önünü kesen gençler ile sürücü arasındaki tartışma, gecenin ilerleyen saatlerinde kavgaya dönüştü.

Olaylarda, 14 polis yaralanırken, 87 kişi de gözaltına alındı. Polis karakolu, belediye binası, polis araçları ve ATM'ler hasar gördü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 87 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, sonraki mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

87 şüphelinin, İnegöl 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları tamamlandı. Şüpheliler, 'devlet malına zarar verme' suçundan hakim karşısına çıktı.

10 sanığın beraat ettiği duruşmada 77 sanığa, '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından 1 yıl 5 ay ile 4 yıl 4 ay arasında hapis cezaları verildi.
DHA
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