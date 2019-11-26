Yılmaz Özdil: CHP'de akçeli işler yapan kişi yönetime alındı
|26 Kasım 2019 15:50
|Yazdır
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün ki köşesinde CHP'yi eleştirdi. CHP'de 'halktrol'lerin olduğunu dile getirdi.
Özdil, CHP'de akçeli iş yapan kişinin Genel Başkan Yardımcısı yapıldığını söyledi.
İşte Özdil'in CHP yönetimini eleştirdiği yazının ilgili bölümü
Namuslu milletvekili imha edildi, onun yerine fırıldak milletvekili getirildi, il başkanı sustu.
Çalışkan belediye başkanı defterden silindi, onun yerine tavşan boku belediye başkanı getirildi, genel başkan yardımcısı sustu.
Dürüst genel başkan yardımcısı kovuldu, onun yerine akçeli işlerden şaibeli genel başkan yardımcısı getirildi, parti meclisi üyesi sustu.
Doğma büyüme bu partinin çocuğu olan delege dışlandı, onun yerine alakasız
partilerin antin kuntin tipleri delege yapıldı, milletvekili sustu
Yurtsever il başkanı kapının önüne konuldu, onun yerine ikinci cumhuriyetçi il başkanı getirildi, belediye başkanı sustu.
Kardeşini, damadını Chp'de makam sahibi yapan, belediye festivallerinden nemalanan, programına sponsor kapan, bunların karşılığında kalem oynatan, ekranda amigoluk yapan yok mu?
Aktrol var da, halktrol yok mu?
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
26 Kasım 2019 16:20
|'Gül, Akar ve Kalın'la ilgili haberi teyit edemediğimiz için yayınlayamadık'
26 Kasım 2019 15:54
|Muharrem İnce 2 isme dava açtı
26 Kasım 2019 15:00
|Ankara'nın Evren ilçesinin adı değişiyor... İşte yeni adı
26 Kasım 2019 14:55
|Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere 11 vaat
26 Kasım 2019 14:49
|HDP'den erken seçim çağrısı
26 Kasım 2019 14:38
|Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmüyorum demişti, doğru çıkmadı
26 Kasım 2019 14:34
|CHP'li milletvekilleri, Muharrem İnce'nin, 'çete' iddiasını değerlendirdi
26 Kasım 2019 14:19
|Erdoğan açıkladı...Tüm dünyaya örnek teşkil edecek
26 Kasım 2019 13:43
|Türkiye genelinde 500 ucuz satış mağazası açılacak
26 Kasım 2019 13:38