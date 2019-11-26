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'Gül, Akar ve Kalın'la ilgili haberi teyit edemediğimiz için yayınlayamadık'

Beştepe'ye giden CHP'li isim iddiası gündemdeki yerini koruyor. Bu iddialar kulis haberlerinin teyit edilmeden yayınlanması konusunu tartışmaya açarken, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'tan önemli bir açıklama geldi. Kardaş, Gül, Akar ve Kalın'la ilgili bir kulis haberini yayınlayamadıkları itirafında bulundu.
 26 Kasım 2019 15:54
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'Gül, Akar ve Kalın'la ilgili haberi teyit edemediğimiz için yayınlayamadık'

Mustafa Kurdaş, TV5'te Bilali Yıldırım moderatörlüğündeki "Buyurun Başlıyoruz" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurdaş, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dair bir duyum üzerinden CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gizli görüştüğüne ilişkin yapılan haberleri değerlendirdi.

Bu iddiayı teyit edemedik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikinci kez görüştüklerine dair bir duyum aldıklarını söyleyen Kurdaş, bu iddiayı teyit edemedikleri için haber yapmadıklarını kaydetti. Muharrem İnce üzerinden yapılan kulis habere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Kurdaş, şöyle konuştu:

Sözcü gazetesinin burada dikkatli olması gerekirdi

"Rahmi Turan'ın da Sözcü gazetesinin de burada dikkatli olması gerekirdi. Yani kulis haber yok mu gazetecilikte? Var. Bize de aslında geldi. Burada söylemekte de fayda görürüm ben. Sonuçta her kulis haber 'doğrudur' diye haber ya da manşet yapamazsınız.

Bize gelen bir bilgiye göre Akar, Gül, Kalın...

Bize gelen bir bilgiye göre de Sayın Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ikinci kez geçtiğimiz günlerde tekrar görüşmeye gittiğine dair bir duyum aldık. Hatta bu, haber olarak da bu bilgiler, bu kulis haber, yayın kurulumuzda önümüze geldi. Ama ikinci, üçüncü teyitleri yapmadığımız için, yapamadığımız için, bu konunun doğru olmama ihtimalini de yüksek gördüğümüz için biz bu konuyu haber yapmadık.

Abdullah Gül, Kalın ve Akar görüşmesi nedir?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gül'ün Erdoğan'a karşı rakip cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine, cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettikleri iddia edilmişti.

Memurlar.Net
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