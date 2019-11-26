1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Sayın Cumhurbaşkanımız, Emek hattının Şehir Hastanesine bağlanmasıyla alakalı bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na talimat verdi
 26 Kasım 2019 15:58
Yazdır
Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafif raylı sistem BursaRay'ın, Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesine kadar uzatılacağını bildirdi.

Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Bursa için ciddi mesafeler aldıklarını, kentin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Ulaşımla ilgili konulara değinen Aktaş, "T2 Tramvay Hattı'nın feshi halen bitmedi. Son 5-10 gün kaldı. Geldiğimden beri sağını solunu, yolunu toparlamaya çalıştık. Güzergahla alakalı farklı önerileri, teklifleri olanlar var. Tartışıyoruz bunları fakat bunun bu saatte, bu kadar yapılmış çalışmadan sonra değişimi çok mümkün değil. Bunu mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Bununla alakalı da adam 1,5 senedir çivi çakmıyor. Süreci başlattık." dedi.

Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa'nın ulaşımla ilgili eksiklerini bildiğini dile getirdi.

Bu konuda hazırlıklarının olduğunu anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Emek, Şehir Hastanesi, T2'nin tamamlanıp mevcut hatta entegre edilmesi, Acemler Kavşağı ve benzeri konuların tamamından Sayın Cumhurbaşkanımızın malumatı var. Çarşamba günü başkanlar toplantımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Emek hattının Şehir Hastanesine bağlanmasıyla alakalı bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na talimat verdi; 'Acilen bu hattın tamamlanmasıyla alakalı gereken iş ve işlemleri yapın' diye."

Aktaş, Acemler Kavşağı'nda stadyumla bağlantılı ikinci viyadüğü gelecek yıl mart ya da nisan ayında monte edeceklerini aktardı.

Bölgede yapacakları diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş, "Önümüzdeki yıl başında Acemler direksiyonel kol uygulaması ve yan yolların genişletilmesi ve benzeri tüm konuları, 2020'nin ilk çeyreğinde yapacağımız ihaleyle bu sorunu ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi
26 Kasım 2019 15:19		 Milli patatesler, özel sektöre devredildi
26 Kasım 2019 14:26
Başkentte 53,7 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
26 Kasım 2019 14:05		 Kutladığı son öğretmenler günü oldu
26 Kasım 2019 13:53
Metrobüs durağında şaşırtan asansör
26 Kasım 2019 13:21		 Birleştirilmiş sınıfta zorlu ilkokul eğitimi
26 Kasım 2019 13:04
Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı
25 Kasım 2019 23:36		 'Sakin şehir' Halfeti sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor
25 Kasım 2019 21:43
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı genişletildi
25 Kasım 2019 21:38		 Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
25 Kasım 2019 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı16:43 - Aile Bakanlığı'ndan çocuklara uzanan el16:41 - Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar Cuma günü16:38 - SBF'den 'Mülkiye Sempozyumu' öncesi yaşanan olaylara ilişkin açıklama16:38 - KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı16:36 - Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 15 gözaltı16:34 - İçişleri'nin 2019-2023 stratejik planı16:29 - Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti16:24 - Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin tanıklar dinlendi16:20 - CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
16:17 - Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi16:08 - 3 ilde 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 28 gözaltı16:04 - Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 3 kişiye adli kontrol16:02 - 2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama16:00 - Genelkurmay, 8 aydır mülakat tarihlerini açıklamadı15:58 - Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak15:55 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:54 - 'Gül, Akar ve Kalın'la ilgili haberi teyit edemediğimiz için yayınlayamadık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
Asgari ücret pazarlığında işçilerden ilk teklif
2 bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik
Başkent'te bir ilçenin adı değişiyor
İhtiyaç kredisinde rekor indirim!
Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması... Asla olmaz
Milli boksör Survivor Adem, polisin kafasında cam şişe kırdı
5 üniversiteye rektör atandı
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personel sonuçlarını açıklamayan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
concorde yanılımı 3
euroleague fantasy challenge 1
islam slimani 2
kolajen 1
26.11.2019 migros'taki iphone izdihamı 2
Yaşar büyükanıt 1
şu an çalan şarkı 2
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 2
hereke halısı 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
SON İLANLAR
Stajyer öğrenci alım duyurusu
Keçikalesi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 60 Öğretmen alacak
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak- Güncellendi
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam