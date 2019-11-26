2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı
|26 Kasım 2019 16:02
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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KPSS 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı iddia edilen 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 82 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 74'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 36'sının firari, 3'ünün ise başka dosyalardan tutuklu oldukları öğrenildi.
Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması isteniyor.
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