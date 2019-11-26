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Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi

Bursa'da buluşan Çayan Temel (20) ile Oğuz Akçay (17), dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple ile Netflix arasındaki 'Apple cihazlardan Netflix'ten film veya dizi izlerken görüntü kaydı alınamaz' şeklindeki gizlilik sözleşmesinin açığını buldu. Apple telefondan Netflix izlerken 4K görüntü kalitesinde kayıt alan gençlere, Apple tarafından toplamda 200 bin dolarlık ödül teklif edildi
 26 Kasım 2019 16:17
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Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi

2018 yılında telefonlarına video kayıt alma özelliği getiren dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, Netflix'teki film ve dizilerin internet korsanları tarafından çalınmasını önlemek için Netflix ile gizlilik sözleşmesi imzaladı. İki şirket arasında imzalanan sözleşme gereği, Apple telefonlardan Netlix'ten dizi ve film izlerken telefonun video kayıt alma özelliği devre dışı kalıyor.

Sosyal medyadan tanışıp arkadaş olan Mersinli Çayan Temel ile Bursalı Oğuz Akçay, Apple telefonun sistemsel açığını bularak Apple'ın Neftlix ile imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiğini tespit etti. İki teknoloji meraklısı genç, buldukları açık sayesinde Apple telefonlardan Netflix üzerinden dizi ve film izlerken 4K kaliteyle kayıt yapabiliyor. İki genç, program kullanmadan telefon ayarlarını değiştirerek Netflix'ten görüntü kaydı aldı. Apple, Temel ile Akçay'a açığı düzeltmelerine yardımcı olmaları halinde kişi başı 100 bin dolar olmak üzere toplamda 200 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü az bulan Temel ve Akçay, daha yüksek ödül teklif edilmediği sürece buldukları açığı Apple ile paylaşmayacaklarını söyledi.

"Bu sistemsel açık Netflix'in değerini kaybettirir"
Buldukları açık hakkında bilgi veren Çayan Temel, "Normalde Apple ve Netflix arasında imzalanan gizlilik sözleşmesinden dolayı hiçbir Apple cihazından Netflix'e girip ekran görüntüsü, video, filmlerde ve dizilerde alamıyorduk. Yapmış olduğumuz işlemler sonrasında bulmuş olduğumuz açık sayesinde bu işlemi gerçekleştirebildik. Korsan film sitesi sahipleri, film veya dizilerin yayınlandığı aynı gün, bunların ekran videolarını çekerek bunları aynı gün kendi sitelerinde yayınlarlar ve bu işlem Netflix'in değer payını çok düşürür" dedi.

"Korsan film siteleri günde birkaç milyon dolar kazanabilir"
İki büyük şirketle de ayrı ayrı görüştüklerini söyleyen Temel, "Yaklaşık 5 gün kadar görüşmelerimizi sağladık. Hem Apple, hem de Netflix'le görüştük. Detaylı bir şekilde anlattık ama bu kez kendileri teklif vererek bize kişi başı 100 bin dolar, yanı toplamda 200 bin dolar teklif ettiler. Geçmişte yaptığı düşük ödüllendirmeler sonrası biz bu teklifi açıkçası pek fazla uygun görmedik. Çünkü film siteleri bunun sayesinde günlük birkaç milyon dolar kazanabilecek. Daha uygun bir teklif sunulursa, bu açığı Apple ve Netflix'e verip hatayı kapattırmak istiyoruz. Onun dışında görüşme kayıtlarımız, maillerimiz, bu açığın var olduğuna dair tüm kanıtlarımız mevcut" diye konuştu.

"Bu açık iki şirketi birbirine düşürebilir"
Apple'ın daha önce de bir açığını bulan ve 100 lira gibi bir rakam ile ödüllendirilen lise öğrencisi Oğuz Akçay, "Biz bu açığı bulduktan sonra Apple ve Netflix'le yaklaşık 5 gün kadar bir iletişim süreci yaşadık. Bize yapılan bir teklif vardı. Bu teklif yine bize geçmişte verilen teklifler gibi komik gelmeye başladı. Daha yüksek rakamlar bekliyoruz. Ortada bir gizlilik anlaşması söz konusu. İki şirketi birbirine düşürebilecek derecede bir açık bu. Bizimle iletişime geçip bu açığı kapatmak için her türlü açığı deneyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"Ekran kaydı alırken asla başka bir program kullanmıyorum"
Ekrandan görüntü kaydı almak için telefon ayarlarının değiştirildiğini belirten Akçay, "Apple cihazımı nasıl aldıysam, o şekilde kullanmaya devam ettim. Herhangi bir üçüncü derece yazılım kullanmadan yine Apple'nin kendi ekran videosu alma programıyla biz bu görüntüleri 4K ve HD görüntü alabiliyoruz. Apple cihazımdan bu görüntüleri, hiçbir program kullanmadan Apple'nin ekran görüntüsüyle alabiliyorum. Bunu farklı ve kötü yazılım kullanan insanlara bedava bir şekilde sunabilirim. Biz bu açığı asla kötü amaçlı kullanmayı düşünmüyoruz. Geri dönüş bekliyoruz ve ciddi bir dönüş bekliyoruz" dedi.

Hem Çayan Temel hem de Oğuz Akçay, daha önce de Apple'ın açıklarını bulmuş, küçük bir para ödülüyle ödüllendirilmişlerdi.
DHA
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