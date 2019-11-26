Profesör çöp depolama alanında atıklara dikkat çekti
|26 Kasım 2019 16:29
|Yazdır
Daha önce şiddet ve terör, ölüm ve sonsuzluk, doğa ve kent, tarihsel mimari, iklim, mülteci sorunu, şehir yapılanması gibi birçok konuda eyleme imza atan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez şehir çöplüğünde ilginç bir eylem yaptı. Kavukçu, kente 7 kilometre uzaklıktaki şehir çöplüğünde çevre kirliliğine ve israfa dikkat çekmek için atık malzemelerden çocuk parkı kurdu, salıncakta sallandı ve kaydırakta kaydıktan sonra yine çöpte bulduğu oyuncaklarla oynadı.
İlginç görüntülerin ortaya çıktığı eylemde Kavukçu, doğayı ve dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyetin değişmedikçe dünyanın ve çocukların geleceğinin giderek yok olduğuna dikkat çekti. Tüketim çılgınlığının temelinde bulunan keyif alma, arzu, eğlence gibi haz veren duygular bağlamında gereksiz ve aşırı tüketime dikkat çekmek istediğini belirten Kavukçu, "İsrafın, savurganlığın bu denli büyük boyutlara ulaşmasına toplumun da dikkatini çekmek için yaptığım performansta yalnızca çocukların değil, bütün insanlığın geleceğini etkileyeceğine dikkat çekmek istedim. Özellikle çöplükte bulunan oyuncaklar üzerinden kurgulaması, dünyanın geleceğinin çocuklar olması, dolayısıyla dikkatleri geleceğe yöneltmek ve çevre kirliliğinin olası sonuçlarını irdelemek olarak ta anlamlandırılabilir. Erzincan şehir çöplüğünde gerçekleştirdiğim performansla atık alanının geri dönüşüme tabii tutulmasını sağlayan tesislerin kurulmasını, yaşanan bir başka gerçeklik ve gelecek adına umut olarak adlandırmaktadır. Bu durumu sağlayan yönetici ve kurumları da takdir ediyorum" diye konuştu.
Kavukcu, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde kendisine maddi ve manevi destek veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Apple'ın açığı bulan gençlere 200 bin dolar ödül teklifi
26 Kasım 2019 16:17
|Beklenen yağmur Edirne'de başladı, İstanbul'a geliyor
26 Kasım 2019 15:34
|Mobilya ustası 20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi
26 Kasım 2019 15:27
|Vali, bağlama çalan öğrenciye türkü söyleyerek eşlik etti
26 Kasım 2019 13:28
|Mezgit fiyatı rekora koşuyor
26 Kasım 2019 13:17
|Tedavi görüp, şiir yazarak madde bağımlılığından kurtuldu
26 Kasım 2019 11:43
|Bu ilçede 82 ülkeden yabancı yaşıyor
26 Kasım 2019 11:41
|Konya Valisi: Ben kibirli biri değilim
26 Kasım 2019 07:58
|Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Kasım 2019 07:55
|Avukatın şüpheli ölümü! Acı detay ortaya çıktı
25 Kasım 2019 22:38