İçişleri'nin 2019-2023 stratejik planı
İçişleri Bakanlığı 2019 - 2023 Stratejik Planını yayımladı
|26 Kasım 2019 16:34
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İçişleri Bakanlığı 2019 - 2023 Stratejik Planını yayımladı
Bakanlığımız 2019 - 2023 Stratejik Planı, sayın Bakanımız tarafından onaylanmıştır.
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