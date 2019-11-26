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SBF'den 'Mülkiye Sempozyumu' öncesi yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik: Bir fakültede, 160. yılını kutlayan Mülkiye'de, bilimsel bir toplantının engelleneceği, yaptırılmayacağı tehditlerine Mülkiyenin ve Mülkiyelilerin boyun eğmesi elbette beklenemez
 26 Kasım 2019 16:38
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SBF'den 'Mülkiye Sempozyumu' öncesi yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik, 19 Kasım'da üniversitede düzenlenen sempozyum öncesi bazı öğrencilerin salona alınmadığı ve okulun özel güvenlik personelinin öğrencilere saldırdığı iddialarına yanıt verdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, fakültenin 160. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan "Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye" konulu bilimsel sempozyumu engelleme girişimleri ve açılış günü tanık olunan provokasyonların, yıpratma kampanyasından ibaret olduğunu belirtti.

Sempozyumdan birkaç gün önce etkinliğin engelleneceği yönünde kampanya başlatıldığını hatırlatan Çelik, "Bu kampanyanın sonucunda, çoğunluğu öğrencimiz olmayan 20 kişilik bir grup, önce salon önünde açılışı bekleyenlere yönelik sözlü olarak saldırgan tavırlar sergilemiş, bu grup içinden 4-5 kişi kapıyı kırarak içeriye girmeye çalışmışlardır." ifadesini kullandı.

Sözlü saldırganlığın fiziki saldırıya dönüşmesi üzerine, müdahalede bulunulduğunun öğrenildiğini aktaran Çelik, "Sempozyumun devamında fakülte dışından gelen ve hiçbiri öğrencimiz olmayan bir başka grubun, bu kez arka bahçede yaptığı provokasyon, fakültenin içine çekilmeye çalışıldığı ideolojik, politik ve şiddet tehditli çatışma ortamının en açık göstergesidir. Ortaya çıkan görüntüler, her yönüyle üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mülkiyelileri, fakültelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Prof. Dr. Çelik, özgür tartışmaların mekanları olan üniversitelerin şiddet tehdidiyle baskı altına alınmasının asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Bir fakültede, 160. yılını kutlayan Mülkiye'de, bilimsel bir toplantının engelleneceği, yaptırılmayacağı tehditlerine Mülkiyenin ve Mülkiyelilerin boyun eğmesi elbette beklenemez." ifadesini kullanan Çelik, benzer şekilde, sempozyuma katılan akademisyenlerin ve dinleyicilerin provokatör unsurlar tarafından rahatsız edilmeleri ve baskı altına alınmaya çalışılmalarının hoş görülemeyeceğine işaret etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde gerçekleşen tüm olaylarla ilgili sorumluların ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Sempozyum bahane edilerek fakültemizin bir saldırı kampanyasına maruz bırakılmasının en çok okulumuza zarar verdiğini, deneyim ve sağduyu sahibi herkes anlamaktadır. 3 bin öğrencisi, 132 akademik ve 56 idari personeli ile Mülkiye, sempozyumların, bilimsel toplantıların ve akademik araştırmaların dersliklerinde ve bahçelerinde olgunlukla ve özgürce yapıldığı bir kurum olmaktan vazgeçmeyecektir. Bütün Mülkiyelileri fakültelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz."
Anadolu Ajansı
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