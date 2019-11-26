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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar Cuma günü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan, 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
 26 Kasım 2019 16:41
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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar Cuma günü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan, 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak, Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada bir önceki celse dinlenilmesi istenen tanıkların beyanları alındı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 21 Ocak 2019 tarihinde verdiği esas hakkında mütalaasını tekrarladığını ifade etti. Savcı, bazı sanıklar yönünden 6 Kasım 2019'da verdiği mütalaasını da yineledi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık tutuksuz sanık Emrah Ünlü, Hakkari'de çalışırken gözaltına alındığını belirterek, ''İstanbul'a getirilince Hayri Güzel isimli birinin hakkımdaki beyanını gördüm. Ben suçsuzum. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Erdal Müniroğlu, darbe girişimini, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğinde öğrendiğini iddia ederek, ''O gece önceden yazılmış bir göreve çıkacaktım. Köprü kapanınca o görev iptal oldu. Arabamdaki silahı savunma gereği bile duymuyorum. Genel olarak kendimi korumak için taşıdığım bir şeydir. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıkların savunmasına ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi. Heyetin, cuma günü dosyada karar vermesi bekleniyor.

- İkinci mütalaa

Cumhuriyet savcısı celse arasında 6 Kasım'da sunduğu ikinci mütalaasında, 21 Ocak 2019 tarihindeki esas hakkındaki görüşünü yinelediğini kaydetti. Savcı, bu mütalaada ise sanıklar Berkan Sarıtürk, Cüneyt Kırıcı, Murat Üçgün, Mustafa Cino, Necip Kenan Dinçaslan ve Veysel Solmaz hakkında her ne kadar "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmışsa da suçları işlediklerine dair şüpheden uzak delil olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.

- Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti. 29 jandarma personeli sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı
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